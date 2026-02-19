Logo
Large banner

Трамп: Мислио сам да ће рјешавање украјинске кризе бити лакше, имам добар однос са Путином

Извор:

Спутник Србија

19.02.2026

17:25

Коментари:

0
Трамп: Мислио сам да ће рјешавање украјинске кризе бити лакше, имам добар однос са Путином
Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да има веома добре односе са својим руским колегом Владимиром Путином.

Трамп се током свог говора на првом самиту Савјета мира у Вашингтону пожалио да је потцијенио сложеност рјешавања кризе у Украјини.

- Мислио сам да ће бити лако, јер имам веома добар однос са предсједником Путином - рекао је амерички лидер.

Такође је истакао да има добре односе и са кинеским лидером Си Ђинпингом и подсјетио на своју посјету Кини у априлу.

Трамп је такође рекао да је изасланик америчког председника Стив Виткоф одличан преговарач.

- Стив је одличан преговарач... Сви га воле. Украјина га воли. Европа га воли. Русија га воли - рекао је Трамп.

Амерички предсједник додао је да очекује да ће и Русија и Кина учествовати у процесу стабилизације ситуације у Појасу Газе према плану који је предложио Вашингтон.

- Знам да Кина намјерава да учествује. И мислим да ће и Русија учествовати. Мислим да хоће - истакао је Трамп.

Он, међутим, није навео никакве детаље.

Осим тога, објавио је да Сједињене Америчке Државе "намјеравају да допринесу са 10 милијарди долара" на рад Савјета мира.

Амерички лидер додао је и да је група земаља дала више од седам милијарди долара за обнову Појаса Газе.

- Овај регион више није жариште радикализма и терора. Да бисмо окончали са овим што данас имамо, са задовољством објављујем да су Казахстан, Азербејџан, УАЕ, Мароко, Бахреин, Катар, Саудијска Арабија, Узбекистан и Кувајт допринијели пакету помоћи са више од седам милијарди долара - рекао је Трамп.

Прва сједница Савјета мира одржава се у четвртак у Вашингтону и посвећена је обнови и хуманитарној помоћи Појасу Газе, као и обезбјеђивању мира и стабилности у региону. На самиту су присутни представници 20 земаља. Русија није заступљена на догађају, јер се њен став о том питању још увијек формира.

Представници 19 земаља потписали су 22. јануара Повељу Савјета мира, формираног у оквиру мировног рјешења у Појасу Газе, на маргинама Свјетског економског форума у ​​Давосу.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Владимир Путин

Украјина

Русија

Руска војна операција 2026

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Носач авиона Абрахам Линколн

Свијет

Рат на помолу: САД на Блиски исток послале највећу војну силу од инвазије на Ирак 2003. године

1 ч

0
Сијарто: Трамп се залаже за мир широм свијета

Свијет

Сијарто: Трамп се залаже за мир широм свијета

8 ч

0
Трамп предсједава првом сједницом Одбора за мир у Гази

Свијет

Трамп предсједава првом сједницом Одбора за мир у Гази

10 ч

0
Бијела кућа о прозивкама Зеленског: "Неправедно"

Свијет

Бијела кућа о прозивкама Зеленског: "Неправедно"

19 ч

0

Више из рубрике

Носач авиона Абрахам Линколн

Свијет

Рат на помолу: САД на Блиски исток послале највећу војну силу од инвазије на Ирак 2003. године

1 ч

0
Москва: ЕУ и НАТО користе Украјину како би од ње направили "анти-Русију"

Свијет

Москва: ЕУ и НАТО користе Украјину како би од ње направили "анти-Русију"

3 ч

0
Језива породична трагедија: Брат убио брата, па пресудио себи

Свијет

Језива породична трагедија: Брат убио брата, па пресудио себи

3 ч

0
'Рампа' за раднике са Балкана: Из Њемачке стигле хиљаде одбијеница

Свијет

'Рампа' за раднике са Балкана: Из Њемачке стигле хиљаде одбијеница

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

52

Након хапшења бившег принца Ендруја: Огласио се краљ Чарлс

17

49

Додик о сусрету Човића и Томпсона: Наставак опасне рехабилитације усташтва

17

46

Орбан: Фидес је у вођству, али мора још да се ради

17

32

Прњаворски полицајци спасили још један млади живот

17

31

Народ прича: Горња Радња

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner