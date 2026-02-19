Трамп: Мислио сам да ће рјешавање украјинске кризе бити лакше, имам добар однос са Путином

Извор:
Спутник Србија
19.02.2026
17:25
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да има веома добре односе са својим руским колегом Владимиром Путином.
Трамп се током свог говора на првом самиту Савјета мира у Вашингтону пожалио да је потцијенио сложеност рјешавања кризе у Украјини.
- Мислио сам да ће бити лако, јер имам веома добар однос са предсједником Путином - рекао је амерички лидер.
Такође је истакао да има добре односе и са кинеским лидером Си Ђинпингом и подсјетио на своју посјету Кини у априлу.
Трамп је такође рекао да је изасланик америчког председника Стив Виткоф одличан преговарач.
- Стив је одличан преговарач... Сви га воле. Украјина га воли. Европа га воли. Русија га воли - рекао је Трамп.
Амерички предсједник додао је да очекује да ће и Русија и Кина учествовати у процесу стабилизације ситуације у Појасу Газе према плану који је предложио Вашингтон.
- Знам да Кина намјерава да учествује. И мислим да ће и Русија учествовати. Мислим да хоће - истакао је Трамп.
Он, међутим, није навео никакве детаље.
Осим тога, објавио је да Сједињене Америчке Државе "намјеравају да допринесу са 10 милијарди долара" на рад Савјета мира.
Амерички лидер додао је и да је група земаља дала више од седам милијарди долара за обнову Појаса Газе.
- Овај регион више није жариште радикализма и терора. Да бисмо окончали са овим што данас имамо, са задовољством објављујем да су Казахстан, Азербејџан, УАЕ, Мароко, Бахреин, Катар, Саудијска Арабија, Узбекистан и Кувајт допринијели пакету помоћи са више од седам милијарди долара - рекао је Трамп.
Прва сједница Савјета мира одржава се у четвртак у Вашингтону и посвећена је обнови и хуманитарној помоћи Појасу Газе, као и обезбјеђивању мира и стабилности у региону. На самиту су присутни представници 20 земаља. Русија није заступљена на догађају, јер се њен став о том питању још увијек формира.
Представници 19 земаља потписали су 22. јануара Повељу Савјета мира, формираног у оквиру мировног рјешења у Појасу Газе, на маргинама Свјетског економског форума у Давосу.
