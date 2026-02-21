Хорор на ЗОИ, једна од најгорих повреда икада: Клизачица умало остала без ока, лежала у локви крви

21.02.2026
Зимске олимпијске игре су нам ове године донијеле много историјских момената, али и неке ужасне тренутке када су спортисти и спортисткиње доживљавали повреде.
Још се памте јауци Линдзи Вон послије катастрофалног пада, а сада смо добили и нову узнемирујућу повреду, гдје је на брзом клизању пољска такмичарка Камила Селијер ударена клизаљком у лице.
Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?
Она је пала током трке на 1.500 метара, послије чега је клизачица која је била испред ње клизаљком закачила по лицу.
😭Terrifying Slow-Motion: Kamila Sellier's Near-Blinding Blade Accident in Olympic Short-Track Speed Skatingpic.twitter.com/eoPqegdqv3— Lunah (@Ore_Dear) February 21, 2026
Селијер је потом ударила о заштитни зид, а њено лице је моментално било обливено крвљу. Одмах је на клизалиште утрчала медицинска служба, како би јој одмах указали помоћ и зауставили крварење.
La patinadora Kamila Sellier, de Polonia, sufrió un aparatoso accidente cuando la cuchilla de la estadounidense Kristen Santos-Griswold le cortó por encima del ojo izquierdo durante los 1,500 metros femeninos en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina. — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 21, 2026
La carrera se… pic.twitter.com/a1R6fwgoWo
Пука је срећа да је клизаљка није ударила директно у око, пошто је врх клизаљке ударио центиметар испод ока, а очигледно ће имати и повријеђену кост лица, а све ће бити познатије послије прегледа и рентгентских снимака, преноси Телеграф.
