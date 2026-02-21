Logo
Хорор на ЗОИ, једна од најгорих повреда икада: Клизачица умало остала без ока, лежала у локви крви

21.02.2026

09:38

Коментари:

0
Хорор на ЗОИ, једна од најгорих повреда икада: Клизачица умало остала без ока, лежала у локви крви
Фото: Tanjug / AP / Stephanie Scarbrough

Зимске олимпијске игре су нам ове године донијеле много историјских момената, али и неке ужасне тренутке када су спортисти и спортисткиње доживљавали повреде.

Још се памте јауци Линдзи Вон послије катастрофалног пада, а сада смо добили и нову узнемирујућу повреду, гдје је на брзом клизању пољска такмичарка Камила Селијер ударена клизаљком у лице.

Линдзи Вон

Остали спортови

Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?

Она је пала током трке на 1.500 метара, послије чега је клизачица која је била испред ње клизаљком закачила по лицу.

Селијер је потом ударила о заштитни зид, а њено лице је моментално било обливено крвљу. Одмах је на клизалиште утрчала медицинска служба, како би јој одмах указали помоћ и зауставили крварење.

Пука је срећа да је клизаљка није ударила директно у око, пошто је врх клизаљке ударио центиметар испод ока, а очигледно ће имати и повријеђену кост лица, а све ће бити познатије послије прегледа и рентгентских снимака, преноси Телеграф.

Тагови :

ЗОИ 2026

klizanje

Милано Кортина 2026

зимске олимпијске 2026

Коментари (0)
