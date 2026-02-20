Logo
Познато кад се Ентони Џошуа враћа у ринг

20.02.2026

17:29

Коментари:

0
Познато кад се Ентони Џошуа враћа у ринг
Фото: Tanjug/AP/Lynne Sladky

Педест два дана пошто је преживио тешку саобраћајну несрећу у Нигерији у којој су погинула двојица његових пријатеља, Ентони Џошуа спрема се за повратак у ринг. То је у четвртак открио његов промотер Еди Херн.

"Првобитни план био је да се Ентони бори у марту, а потом против Тајсона Фјурија у августу. То се неће десити. Неће му сљедећи противник бити Фјури. Верујем да ће се вратити крајем љета, али физички још није спреман да крене са припремама”, рекао је Херн, преноси ЕСПН.

Херн је нагласио да је Џошуа тренутно усредсређен на опоравак.

"Планирам даље кораке, али он се сада одмара и припрема се. Разматрам опције за његов повратак у јулу, али знаћемо да ли је то реално тек када се врати тренинзима, надам се за неколико нед‌јеља или најкасније за мјесец дана”.

Борба против Фјурија и даље је могућа, али вјероватно не прије краја године.

"Сваки меч носи ризик послије свега кроз шта је прошао. Отворени смо за борбу са Фјуријем, али реалније је да се то догоди крајем године, можда почетком 2027.“

Џошуа (29-4, 26 КО) је посљедњи пут наступио 19. децембра, када је нокаутирао Џејка Пола у шестој рунди.

Коментари (0)
