Logo
Large banner

Сњежно невријеме на сјеверу Хрватске, ванредна ситуација у Марибору

Извор:

СРНА

20.02.2026

18:24

Коментари:

0
Сњежно невријеме на сјеверу Хрватске, ванредна ситуација у Марибору
Фото: Pexels

Ванредна ситуација проглашена је на подручју Марибора усљед сњежног невремена гдје је тежак и обилан снијега оставио 40.000 људи без струје.

Из "Електра Марибор" саопштили су да је до кварова дошло усљед оптерећења водова снијегом, рушење дрвећа и грања на електроенергетску мрежу.

- Најгоре је што су пали далеководи напона 110 киловолта. Није ријеч о водовима који иду директно до корисника, већ је ситуација тежа - појаснили су из овог предузећа.

Нестанак електричне енергије довео је до поремећаја у снабдијевању водом за пиће у систему мариборског "Водовода".

кокошке

Економија

Фармер објаснио зараду: Колико можете да зарадите од 50 кокошки?

Временски услови знатно су отежали и саобраћај, те је дошло до кашњења и отказивања градских аутобуских линија због проблема са пуњењем електричних возила.

Полицијска управа Марибор забиљежила је више саобраћајних незгода са материјалном штетом.

Снијег ствара проблеме на сјеверу Хрватске, цијела Вараждинска жупанија остала је без струје, док је у Загорју досад пало више од 25 центиметара, а путеви су проходни за возаче са зимском опремом.

Директор Жупанијске управе за путеве Вараждинске жупаније Томислав Осоњачки рекао је да има доста проблема на путевима, не само због снијега, већ и због срушеног дрвећа на коловоз.

Принц Ендру

Свијет

Британска полиција претресла вилу Ендруа, забринут и краљ Чарлс

Сњежне мећаве проузроковале су у Аустрији и јужној Њемачкој проблеме у саобраћају, посебно ваздушном, а аеродром у Бечу је на неколико сати био потпуно затворен.

- Отказано је преко 150 летова, а погођено је преко 13.000 путника - саопштио је аеродром у Бечу након поновног отварања током раног послијеподнева.

Полиција у Баварској је забиљежила неколико десетина саобраћајних незгода с двадесетак повријеђених, од чега троје теже.

У Штајерској је преко 30.000 становника остало без струје због квара на више трафостаница.

Подијели:

Таг :

Снијег

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ukrajinski robot

Свијет

Застрашујући снимак: Робот ликвидирао руског војника

3 ч

0
Застрашујући призор: Полиција упала у мрачни подрум због дојаве о пожару, тамо затекли 56 младића голих до појаса

Свијет

Застрашујући призор: Полиција упала у мрачни подрум због дојаве о пожару, тамо затекли 56 младића голих до појаса

3 ч

0
Битка се наставља: Прва реакција Трампа након поништавања царина

Свијет

Битка се наставља: Прва реакција Трампа након поништавања царина

3 ч

0
Младић (20) спремао терористички напад у Македонији!

Хроника

Младић (20) спремао терористички напад у Македонији!

4 ч

0

Више из рубрике

Ослобођени Андрија Мандић и Милан Кнежевић!

Регион

Ослобођени Андрија Мандић и Милан Кнежевић!

6 ч

1
Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе

Регион

Укинут притвор Весни Братић

6 ч

0
Серијски убица хара регионом? Испитује се веза са другим злочинима

Регион

Серијски убица хара регионом? Испитује се веза са другим злочинима

7 ч

0
Дио града остао без струје: Дјеца пуштена из школе

Регион

Дио града остао без струје: Дјеца пуштена из школе

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

58

Планови за напад на Иран ушли у завршну фазу

20

58

Захарова: Русију није могуће застрашити, ни уклонити

20

50

Осујећен терористички напад, Француска на ногама

20

47

Додик: Мандић и Кнежевић су добили људску, моралну и политичку сатисфакцију

20

33

Трамп након одлуке Врховног суда: "Уводим глобалне царине од 10 одсто"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner