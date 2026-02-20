Сњежно невријеме на сјеверу Хрватске, ванредна ситуација у Марибору

Извор:
СРНА
20.02.2026
18:24
Коментари:0
Ванредна ситуација проглашена је на подручју Марибора усљед сњежног невремена гдје је тежак и обилан снијега оставио 40.000 људи без струје.
Из "Електра Марибор" саопштили су да је до кварова дошло усљед оптерећења водова снијегом, рушење дрвећа и грања на електроенергетску мрежу.
- Најгоре је што су пали далеководи напона 110 киловолта. Није ријеч о водовима који иду директно до корисника, већ је ситуација тежа - појаснили су из овог предузећа.
Нестанак електричне енергије довео је до поремећаја у снабдијевању водом за пиће у систему мариборског "Водовода".
Економија
Фармер објаснио зараду: Колико можете да зарадите од 50 кокошки?
Временски услови знатно су отежали и саобраћај, те је дошло до кашњења и отказивања градских аутобуских линија због проблема са пуњењем електричних возила.
Полицијска управа Марибор забиљежила је више саобраћајних незгода са материјалном штетом.
Снијег ствара проблеме на сјеверу Хрватске, цијела Вараждинска жупанија остала је без струје, док је у Загорју досад пало више од 25 центиметара, а путеви су проходни за возаче са зимском опремом.
Директор Жупанијске управе за путеве Вараждинске жупаније Томислав Осоњачки рекао је да има доста проблема на путевима, не само због снијега, већ и због срушеног дрвећа на коловоз.
Свијет
Британска полиција претресла вилу Ендруа, забринут и краљ Чарлс
Сњежне мећаве проузроковале су у Аустрији и јужној Њемачкој проблеме у саобраћају, посебно ваздушном, а аеродром у Бечу је на неколико сати био потпуно затворен.
- Отказано је преко 150 летова, а погођено је преко 13.000 путника - саопштио је аеродром у Бечу након поновног отварања током раног послијеподнева.
Полиција у Баварској је забиљежила неколико десетина саобраћајних незгода с двадесетак повријеђених, од чега троје теже.
У Штајерској је преко 30.000 становника остало без струје због квара на више трафостаница.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
20
58
20
58
20
50
20
47
20
33
Тренутно на програму