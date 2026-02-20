Logo
Ослобођени Андрија Мандић и Милан Кнежевић!

Извор:

Beta

20.02.2026

14:58

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Апелациони суд Црне Горе је саопштио да је у поновљеном поступку потврдио ослобађајућу пресуду у предмету покушаја тероризма на дан парламентарних избора 2016. године и ослободио лидере бившег Демократског фронта Милана Кнежевића и Андрију Мандића.

Апелациони суд је одбио жалбу Специјалног државног тужилаштва и потврдио пресуду Вишег суда у Подгорици којом су Мандић, Кнежевић и остали оптужени ослобођени оптужби за стварање криминалне организације и покушај тероризма, уз образложење да није доказано да су извршили кривична дјела која су им стављена на терет.

Кнежевић је првостепеном пресудом Вишег суда у Подгорици, заједно с Мандићем - другим лидером тадашњег Демократског фронта (ДФ), 2019. пред Вишим судом у Подгорици био осуђен на пет година затвора.

Кнежевић и Мандић, као и два руска држављанина и девет држављана Србије проглашени су кривим за покушај тероризма на дан парламентарних избора у Црној Гори 16. октобра 2016. године.

Апелациони суд је, међутим, ту пресуду укинуо, али тек послије промјене власти 2020. године, када је Демократска партија социјалиста након тридесет година отишла у опозицију.

У међувремену је дошло до промјене на челу Специјалног државног тужилаштва, а главни специјални тужилац Миливоје Катнић је завршио у притвору због сумње на злоупотребу службеног положаја у другим случајевима.

Ипак ново тужилаштво је остало при оптужници тражило је затворске казне за Кнежевића и Мандића. Њих је, међутим, Виши суд у поновљеном поступку ослободио.

Пресудом Вишег суда у Подгорици оптужени Едуард Шишмаков Вадимович, Владимир Попов Николајевич, Братислав Дикић, Предраг Богићевић, Немања Ристић, Србољуб Ђорђевић, Кристина Христић, Бранка Милић, Милан Душић, Драган Максић, Михаило Чађеновић, Андрија Мандић и Милан Кнежевић, ослобођени су оптужбе.

- Оптужени Едуард Шишмаков Вадимович и Владимир Попов Николајевич ослобођени су оптужбе да су извршили кривично дјело стварање криминалне организације и кривично дјело тероризам у покушају.

- Оптужени Братислав Дикић, Предраг Богићевић, Немања Ристић, Србољуб Ђорђевић, Кристина Христић, Бранка Милић, Милан Душић, Драган Максић, Михаило Чађеновић, Андрија Мандић и Милан Кнежевић ослобођени су оптужбе да су извршили кривично дјело стварање криминалне организације - пише у саопштењу Апелационог суда.

Оптужени Братислав Дикић, Предраг Богићевић и Немања Ристић ослобођени су оптужбе да су извршили кривично д‌јело тероризам у покушају путем помагања.

Тагови :

Андрија Мандић

Milan Knežević

Црна Гора

terorizam

