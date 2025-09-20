Logo

Мандић: У свечаном дефилеу показано јединство српског народа

20.09.2025

21:57

Коментари:

0
Мандић: У свечаном дефилеу показано јединство српског народа

Била је изузетна част присуствовати данашњој паради Војске Србије под слоганом "Снага јединства", тим прије што је у свечаном дефилеу показано јединство српског народа, док су на трибинама били представници бројних савезничких, партнерских и пријатељских земаља, што је оличење заједништва и разумијевања, истакао је предсједник Скупштине Црне Горе Андрија Мандић.

- Колега Милан Кнежевић и ја смо посебно поносни и на чињеницу што су данашњој паради присуствовала два официра Генералштаба Војске Црне Горе, јер је на тај начин још једном посвједочена славна заједничка војна историја и традиција Србије и Црне Горе. Будућност региона лежи у заједничкој безбједности и очувању мира и стабилности, јер само тако можемо градити боље и просперитетније сјутра - навео је Мандић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Подијели:

Таг:

Андрија Мандић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хрватска се бори са афричком свињском кугом, министар: "Није на мени да узмем пушку "

Регион

Хрватска се бори са афричком свињском кугом, министар: "Није на мени да узмем пушку "

4 ч

0
Протест у Загребу: "Нисмо усташе, али ћемо устати"

Регион

Протест у Загребу: "Нисмо усташе, али ћемо устати"

6 ч

0
Novac Evri Valuta

Регион

Ево колика је просјечна плата у Хрватској: Највећа плата у ваздухопловству

1 д

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Хорор у Загребу: Радник обезбјеђења силовао азилаткињу у прихватном центру

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

42

Каква лудница у Бањалуци: Шест голова, два пенала и потоп Радника

22

03

Гори Хаг

22

00

Семберски пољопривредници у недоумици-колико и шта посијати?

21

57

Мандић: У свечаном дефилеу показано јединство српског народа

21

47

Шта се дешава и шта нас чека? Инсекти нестају забрињавајућом брзином

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner