Мандић: У свечаном дефилеу показано јединство српског народа

Била је изузетна част присуствовати данашњој паради Војске Србије под слоганом "Снага јединства", тим прије што је у свечаном дефилеу показано јединство српског народа, док су на трибинама били представници бројних савезничких, партнерских и пријатељских земаља, што је оличење заједништва и разумијевања, истакао је предсједник Скупштине Црне Горе Андрија Мандић.
- Колега Милан Кнежевић и ја смо посебно поносни и на чињеницу што су данашњој паради присуствовала два официра Генералштаба Војске Црне Горе, јер је на тај начин још једном посвједочена славна заједничка војна историја и традиција Србије и Црне Горе. Будућност региона лежи у заједничкој безбједности и очувању мира и стабилности, јер само тако можемо градити боље и просперитетније сјутра - навео је Мандић у објави на друштвеној мрежи Икс.
