Хрватска се бори са афричком свињском кугом, министар: "Није на мени да узмем пушку "

20.09.2025
18:56
Афричка свињска куга (АСК) шири се на истоку Хрватске, а власти упозоравају да је ријеч о највећем жаришту болести до сада.
У Осијеку је одржан састанак Националног кризног штаба за контролу и сузбијање АСК-а, којему су присуствовали потпредсједник Владе и министар пољопривреде Давид Влајчић те министар одбране Иван Анушић.
Влајчић је потврдио да је болест откривена на фарми Беља у Соколовцу, гдје се налази око 10.000 свиња, и у Неметину.
"Све ће бити еутаназиране. Досад смо изгубили 41.000 свиња, а сада ћемо изгубити и више од 50.000. То је више од пет посто укупног фонда", рекао је Влајчић, нагласивши да је ријеч о прекретници и најтежем тренутку у борби с АСК-ом.
Министар је најавио строже мјере и преузео вођење Националног штаба.
"Није на мени да узмем пушку и почнем убијати свиње. Реализација мјера мора бити бржа. Од данас ја преузимам контролу кризног штаба", рекао је те најавио појачане граничне контроле, успостављање пунктова и строге казне за оне који свјесно шире болест.
"Свака неправилност биће одлучно санкционирана. Објекти ће бити под надзором 24 сата, а сви власници свиња пролазе ревизију", поручио је.
Влајчић је поручио да ће се истражити како је вирус доспио на нове фарме, али је већ сада јасно да су кључни проблеми неодговорно понашање, илегална трговина и непоштовање биосигурносних мјера.
Министар обране Иван Анушић поручио је да ће војска помоћи у реализацији мјера.
"Даљњи расплет ове кризе неће бити једноставан. Еутаназија и санација биће захтјевни, али МОРХ је на располагању", рекао је, преноси Индекс.
