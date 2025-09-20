Logo

Хрватска се бори са афричком свињском кугом, министар: "Није на мени да узмем пушку "

Извор:

Индекс

20.09.2025

18:56

Коментари:

0
Хрватска се бори са афричком свињском кугом, министар: "Није на мени да узмем пушку "

Афричка свињска куга (АСК) шири се на истоку Хрватске, а власти упозоравају да је ријеч о највећем жаришту болести до сада.

У Осијеку је одржан састанак Националног кризног штаба за контролу и сузбијање АСК-а, којему су присуствовали потпредсједник Владе и министар пољопривреде Давид Влајчић те министар одбране Иван Анушић.

Еутаназија 10.000 свиња у Бељу

Влајчић је потврдио да је болест откривена на фарми Беља у Соколовцу, гд‌је се налази око 10.000 свиња, и у Неметину.

"Све ће бити еутаназиране. Досад смо изгубили 41.000 свиња, а сада ћемо изгубити и више од 50.000. То је више од пет посто укупног фонда", рекао је Влајчић, нагласивши да је ријеч о прекретници и најтежем тренутку у борби с АСК-ом.

Министар је најавио строже мјере и преузео вођење Националног штаба.

"Није на мени да узмем пушку и почнем убијати свиње. Реализација мјера мора бити бржа. Од данас ја преузимам контролу кризног штаба", рекао је те најавио појачане граничне контроле, успостављање пунктова и строге казне за оне који свјесно шире болест.

"Свака неправилност биће одлучно санкционирана. Објекти ће бити под надзором 24 сата, а сви власници свиња пролазе ревизију", поручио је.

Влајчић је поручио да ће се истражити како је вирус доспио на нове фарме, али је већ сада јасно да су кључни проблеми неодговорно понашање, илегална трговина и непоштовање биосигурносних мјера.

МОРХ и локалне власти укључени

Министар обране Иван Анушић поручио је да ће војска помоћи у реализацији мјера.

"Даљњи расплет ове кризе неће бити једноставан. Еутаназија и санација биће захтјевни, али МОРХ је на располагању", рекао је, преноси Индекс.

Подијели:

Тагови:

Афричка куга свиња

Хрватска

mjere

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Крмачу опрасили царским резом, на свијет донијела 22 прасета

Друштво

Крмачу опрасили царским резом, на свијет донијела 22 прасета

2 д

0
Свиња

Занимљивости

Како је свиња Френсис ушла у легенду канадског града

5 д

0
Свиња

Регион

Афричка куга се незаустављиво шири, ево гдје је ново жариште

1 седм

0
Мушкарцу пресађен бубрег генетски модификоване свиње

Наука и технологија

Мушкарцу пресађен бубрег генетски модификоване свиње

1 седм

0

Више из рубрике

Протест у Загребу: "Нисмо усташе, али ћемо устати"

Регион

Протест у Загребу: "Нисмо усташе, али ћемо устати"

2 ч

0
Novac Evri Valuta

Регион

Ево колика је просјечна плата у Хрватској: Највећа плата у ваздухопловству

21 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Хорор у Загребу: Радник обезбјеђења силовао азилаткињу у прихватном центру

22 ч

0
Детаљи хорора у вртићу: Васпитачица затварала и тукла дјецу

Регион

Детаљи хорора у вртићу: Васпитачица затварала и тукла дјецу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

53

Родиле гљиве, откупна цијена достигла рекордне износе

19

52

Ђани и Слађа купили стан на обали мора

19

43

Украдени експериментални лијекови за рак вриједни 800.000 евра

19

27

Због убрзаног топљења глечера на Аљасци настало ново острво

19

24

Нови случај ризичне вожње у БиХ: Претицао возила пред кривином

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner