Ево колика је просјечна плата у Хрватској: Највећа плата у ваздухопловству

19.09.2025

22:03

Novac Evri Valuta
Фото: Pexels/Carlos Pernalete Tua

Просјечна мјесечна нето плата исплаћена по запосленом у правним лицима у Хрватској износила је у јулу 1.437 евра, што је номинално више за 9,3 одсто и реално за пет одсто на годишњем нивоу, према подацима Државног завода за статистику (ДЗС).

У односу на плату за јун ове године, просјечна нето плата за јул била је номинално нижа за 0.5, а реално за 0.9 одсто.

Највећа плата у ваздушном превозу

Највиша просјечна мјесечна исплаћена нето зарада забиљежена је у дјелатности ваздушног превоза, у износу од 2.353 евра, а најнижа у производњи одјеће, 937 евра.

vladimir putin-05092025

Свијет

Пријетња Русији: Активираће Члан 4!

Према извјештају ДЗС, медијална нето плата за јул износила је 1.249 евра, што значи да је половина запослених имала мање, а половина више од тог износа. У односу на јун ове године, јулска медијална плата је била виша за 1.3 одсто, а у односу на јул прошле године за 10.5 одсто.

Просјечна мјесечна бруто плата по запосленом у правним лицима за јул ове године износила је 2.000 евра, што је у односу на јун номинално ниже за 0.4 одсто, а реално за 0.8 посто.

експлозија-Напуљ

Свијет

Од‌јекнула експлозија: Има мртвих

На годишњем нивоу, просјечна бруто плата је номинално била виша за 9.8 одсто, а реално за 5.5 одсто.

Десет одсто више плаћених сати

У јулу су била просјечно 182 плаћена сата, што је у односу на јун више за 10.3 одсто.

Највећи број плаћених сати био је у делатности воденог превоза (191), а најмањи у дјелатностима социјалне заштите без смјештаја (172).

Просјечна мјесечна исплаћена нето плата по сату за јул ове године износила је 7.72 евра, што је у односу на јун ниже за 8.6 одсто, а у односу на јул прошле године више за 9.2 одсто, преноси Индекс.

