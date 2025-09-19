Logo

Од‌јекнула експлозија: Има мртвих

Фото: Youtube/Spazio Napoli/screenshot

У експлозији у постројењу за управљање отпадом у близини Напуља у Италији данас су погинула три радника, два радника су лакше повријеђена, док се један води као нестао, саопштили су званичници.

Експлозија се догодила у постројењу "Екопартенопе" у Марчанизеу, у провинцији Казерта на југу земље, а према почетним информацијама које су саопштили ватрогасци, до експлозије је дошло током радова на одржавању објеката, пренијела је Анса.

Вјерује се да су три особе преминуле од ударног таласа изазваног експлозијом резервоара за отпадно уље. Неколико ватрогасних тимова је на лицу мјеста.

Број смртних случајева на раду у Италији порастао је прошле године на 1.202, саопштила је агенција за осигурање од несрећа на раду и професионалних болести ИНАИЛ у свом годишњем извјештају у јулу, наводи Анса.

Италија

Експлозија

