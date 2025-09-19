Logo

Кремљ о Трампу и украјинској кризи

19.09.2025

19:41

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Амерички предсједник Доналд Трамп наставља да улаже напоре да ријеши сукоб у Украјини и његов емотиван приступ ситуацији је разумљив, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Трамп је рекао јуче да га је руски предсједник Владимир Путин "изневјерио" у вези са рјешењем за Украјину, али је додао да ће се сукоб ипак "завршити".

"Претпостављамо да Сједињене Државе и предсједник Трамп лично одржавају политичку вољу и намјеру да наставе са улагањем напора да олакшају украјинско рјешење. Стога је, наравно, предсједник Трамп прилично емотиван по овом питању. То је потпуно разумљиво", рекао је Песков када су га питали о Путиновој реакцији на Трампове изјаве.

Песков је истакао да руски предсједник жели да ријеши кризу у Украјини дипломатским средствима и да много тога чини у том смислу.

Он је додао да Кијев и европске земље чине све што је могуће да се у Украјини настави конфронтација, што ствара препреке за мир.

Украјина

Русија

