Logo

Ништа од укидања санкција

19.09.2025

18:45

Коментари:

0
Ништа од укидања санкција
Фото: Танјуг/АП

Савјет безбједности Уједињених нација данас није усвојио Нацрт резолуције за трајно укидање санкција Ирану, али Техеран и кључне европске силе и даље имају осам дана да покушају да се договоре о одлагању, јавља Ројтерс.

СБ УН, који броји 15 чланова, био је у обавези да данас гласа о нацрту резолуције након што су Британија, Француска и Њемачка 28. августа покренуле 30-дневни поступак за поновно наметање санкција УН, оптужујући Техеран да није поштовао споразум из 2015. са светским силама, чији је циљ био да га спречи у развоју нуклеарног оружја.

Русија, Кина, Пакистан и Алжир гласали су за Нацрт резолуције, девет чланица је било против, а двије су биле уздржане.

Британија, Француска и Њемачка, који чине групу Е3, покренуле су 30-дневни процес за поновно увођење санкција УН Ирану постављајући услове које Техеран треба да испуни током септембра како би их убиједили да одложе механизам враћања санкција.

Понуда Е3 је да се поновно увођење санкција одложи до шест мјесеци како би се омогућили озбиљни преговори уколико Иран поново омогући приступ нуклеарним инспекторима Уједињених нација како би проценили залихе обогаћеног уранијума, а Техеран би такође ,требало да започне разговоре са САД.

Подијели:

Тагови:

Савјет безбједности УН

Иран

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путин: Производња неких врста оружја у Русији повећана 30 пута у посљедње двије године

Свијет

Путин: Производња неких врста оружја у Русији повећана 30 пута у посљедње двије године

2 ч

0
Halucinogene gljive Droga

Друштво

Нова пошаст стигла у Српску!

3 ч

0
Прањић потписао указ умјесто Додика

Република Српска

Прањић потписао указ умјесто Додика

3 ч

4
Стиже дигитални евро, банке и десничари су бијесни. Зашто?

Свијет

Стиже дигитални евро, банке и десничари су бијесни. Зашто?

3 ч

0

Више из рубрике

Путин: Производња неких врста оружја у Русији повећана 30 пута у посљедње двије године

Свијет

Путин: Производња неких врста оружја у Русији повећана 30 пута у посљедње двије године

2 ч

0
Ипак није издржала: Меган објавила занимљиву фотографију током Трампове посјете Британији

Свијет

Ипак није издржала: Меган објавила занимљиву фотографију током Трампове посјете Британији

3 ч

0
Чекало се 88 година: Отворено мистериозно писмо некадашњег чехословачког предсједника

Свијет

Чекало се 88 година: Отворено мистериозно писмо некадашњег чехословачког предсједника

3 ч

0
Стиже дигитални евро, банке и десничари су бијесни. Зашто?

Свијет

Стиже дигитални евро, банке и десничари су бијесни. Зашто?

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Одржана генерална проба војне параде ''Снага јединства''

20

38

Преслатки дјечак у српској цркви "украо" шоу на вјенчању родитеља

20

29

Нада Топчагић проговорила о трагедији на Јахорини

20

22

Ево зашто је Миљана Кулић спопала Филипа Ђукића! Има дебео разлог

20

15

Халид испричао анегдоту: ''Овако су се некада снимале пјесме''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner