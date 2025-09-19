Ништа од укидања санкција

19.09.2025
18:45
Коментари:0
Савјет безбједности Уједињених нација данас није усвојио Нацрт резолуције за трајно укидање санкција Ирану, али Техеран и кључне европске силе и даље имају осам дана да покушају да се договоре о одлагању, јавља Ројтерс.
СБ УН, који броји 15 чланова, био је у обавези да данас гласа о нацрту резолуције након што су Британија, Француска и Њемачка 28. августа покренуле 30-дневни поступак за поновно наметање санкција УН, оптужујући Техеран да није поштовао споразум из 2015. са светским силама, чији је циљ био да га спречи у развоју нуклеарног оружја.
Русија, Кина, Пакистан и Алжир гласали су за Нацрт резолуције, девет чланица је било против, а двије су биле уздржане.
Британија, Француска и Њемачка, који чине групу Е3, покренуле су 30-дневни процес за поновно увођење санкција УН Ирану постављајући услове које Техеран треба да испуни током септембра како би их убиједили да одложе механизам враћања санкција.
Понуда Е3 је да се поновно увођење санкција одложи до шест мјесеци како би се омогућили озбиљни преговори уколико Иран поново омогући приступ нуклеарним инспекторима Уједињених нација како би проценили залихе обогаћеног уранијума, а Техеран би такође ,требало да започне разговоре са САД.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
20
39
20
38
20
29
20
22
20
15
Тренутно на програму