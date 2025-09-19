Путин: Производња неких врста оружја у Русији повећана 30 пута у посљедње двије године

Извор:
Новости.рс
19.09.2025
18:06
Производња неких врста оружја у Русији повећана је 30 пута у посљедњих годину и по, до двије године, изјавио је данас руски предсједник Владимир Путин.
"Не сумњам да је током овог времена, заправо кратког времена из перспективе ваше историје, много тога произведено у неким врстама оружја, у неким производима. Као што већ знате, повећање производње није било питање процената, већ је повећано неколико пута, двоструко, троструко, десетоструко, петнаестоструко, а за неке производе, скоро тридесетоструко, буквално за годину и по до двије године", рекао је Путин током састанка са радницима у фабрици оружја Мотовилиха у Перму, преносе РИА Новости.
Путин је рекао да потражња за модерним руским оружаним снагама неће престати ни са завршетком, како је навео, специјалне војне операције у Украјини, и најавио је да ће Русија наставити да развија и да модернизује своје оружане снаге, "чинећи их модерним, компактним и моћним".
Он је изразио наду и очекивање да ће догађаји везани за сукоб у Украјини проћи.
"Надам се и очекујем да ће ови догађаји везани за специјалну војну операцију проћи", рекао је Путин током састанка са радницима у фабрици Мотовилиха у Перму.
Путин је данас посјетио фабрику Мотовилиха, у оквиру радне посјете Пермској области, која се налази на граници Европе и Азије.
