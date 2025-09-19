Разбијена мрежа кријумчара, ухапшен вођа организације: Мигранти стизали у Сарајево из Турске

Извор:
Међународна истрага у којој су учествовале полицијске и правосудне институције из БиХ, Хрватске и Словеније довела је до развијања добро организоване криминалне мреже која се бавила кријумчарењем миграната, саопштено је из Европола.
Акција је спроведена под окриљем специјалне оперативне радне групе Европола (OTF), а вођа мреже, означен као „High Value Target“, ухапшен је у Хрватској 17. септембра 2025. године.
Током акције ухапшена су још три осумњичена, претресено је девет локација, а заплијењена је електронска опрема и мање количине дроге. Истражиоци су открили да је мрежа користила енкриптоване канале комуникације како би осигурала тајност и избјегла полицијски надзор.
Према подацима надлежних, кријумчарска мрежа је била претежно састављена од организатора из Хрватске, док су возачи регрутовани у Чешкој, Словачкој и другим земљама централне и источне Европе. Мигранти су у већини случајева легално улазили у БиХ авио-летовима из Истанбула у Сарајево.
Након кратког боравка у БиХ, успостављали су контакт са члановима мреже који су их превозили до границе БиХ и Хрватске. Прелазак у Хрватску организован је пјешке, уз помоћ водича.
Једном када би се нашли у Хрватској, мигранти су имали привремени смјештај, посебно у подручју Сплита. Одатле су их возачи, углавном из Чешке и Словачке, транспортовали према другим земљама ЕУ унајмљеним возилима која су набављали организатори.
Досадашња истрага повезује ову мрежу са више од 100 кријумчарских случајева у којима је пребачено преко 600 миграната. Према процјенама, организација је била високо структурисана изузетно опрезна, што је знатно отежавало рад безбједносних агенција.
Европол је у марту 2023. године формирао специјалну оперативну радну групу како би појачао координисан одговор на појаву кријумчарења миграната дуж западно-балканске руте. У овој групи учествују институције из БиХ, Хрватске, Њемачке и Словеније.
Током посљедње операције, Европол је координисао истражне активности, омогућио размјену информација и пружио аналитичку подршку надлежним органима. На дан акције, у Хрватској је био ангажован и експерт Европола, који је у реалном времену упоређивао оперативне податке са базама података агенције, чиме је значајно појачан ефекат заједничке акције.
Западни Балкан остаје једна од главних транзитних рута за мигранте који покушавају ући у Европску унију. Криминалне групе у региону активно нуде своје „услуге“ мигрантима, а надлежне институције, уз подршку Европола, покушавају заједничким снагама да сузбију овај феномен.
