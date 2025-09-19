Logo

Разбијена мрежа кријумчара, ухапшен вођа организације: Мигранти стизали у Сарајево из Турске

Извор:

АТВ

19.09.2025

16:57

Коментари:

0
Разбијена мрежа кријумчара, ухапшен вођа организације: Мигранти стизали у Сарајево из Турске
Фото: Evropol

Међународна истрага у којој су учествовале полицијске и правосудне институције из БиХ, Хрватске и Словеније довела је до развијања добро организоване криминалне мреже која се бавила кријумчарењем миграната, саопштено је из Европола.

Акција је спроведена под окриљем специјалне оперативне радне групе Европола (OTF), а вођа мреже, означен као „High Value Target“, ухапшен је у Хрватској 17. септембра 2025. године.

Током акције ухапшена су још три осумњичена, претресено је девет локација, а заплијењена је електронска опрема и мање количине дроге. Истражиоци су открили да је мрежа користила енкриптоване канале комуникације како би осигурала тајност и избјегла полицијски надзор.

Мигранти стизали из Истанбула у Сарајево

Према подацима надлежних, кријумчарска мрежа је била претежно састављена од организатора из Хрватске, док су возачи регрутовани у Чешкој, Словачкој и другим земљама централне и источне Европе. Мигранти су у већини случајева легално улазили у БиХ авио-летовима из Истанбула у Сарајево.

Након кратког боравка у БиХ, успостављали су контакт са члановима мреже који су их превозили до границе БиХ и Хрватске. Прелазак у Хрватску организован је пјешке, уз помоћ водича.

Једном када би се нашли у Хрватској, мигранти су имали привремени смјештај, посебно у подручју Сплита. Одатле су их возачи, углавном из Чешке и Словачке, транспортовали према другим земљама ЕУ унајмљеним возилима која су набављали организатори.

Више од 600 миграната

Досадашња истрага повезује ову мрежу са више од 100 кријумчарских случајева у којима је пребачено преко 600 миграната. Према процјенама, организација је била високо структурисана изузетно опрезна, што је знатно отежавало рад безбједносних агенција.

Улога Европола

Европол је у марту 2023. године формирао специјалну оперативну радну групу како би појачао координисан одговор на појаву кријумчарења миграната дуж западно-балканске руте. У овој групи учествују институције из БиХ, Хрватске, Њемачке и Словеније.

Током посљедње операције, Европол је координисао истражне активности, омогућио размјену информација и пружио аналитичку подршку надлежним органима. На дан акције, у Хрватској је био ангажован и експерт Европола, који је у реалном времену упоређивао оперативне податке са базама података агенције, чиме је значајно појачан ефекат заједничке акције.

Западни Балкан као кључна рута

Западни Балкан остаје једна од главних транзитних рута за мигранте који покушавају ући у Европску унију. Криминалне групе у региону активно нуде своје „услуге“ мигрантима, а надлежне институције, уз подршку Европола, покушавају заједничким снагама да сузбију овај феномен.

Подијели:

Тагови:

migranti

krijumčarenje ljudi

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласила се нова премијерка Непала: ''Ово су 4 циља наше борбе''

Свијет

Огласила се нова премијерка Непала: ''Ово су 4 циља наше борбе''

46 мин

0
Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika

Свијет

Разговарали Трамп и Си Ђинпинг: Да ли је ово сигнал за крај трговинског рата?

51 мин

0
Три руска МиГ-а ушла у ваздушни простор Естоније

Свијет

Три руска МиГ-а ушла у ваздушни простор Естоније

54 мин

1
Послије убиства Чарлија Кирка портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит добила заштиту Тајне службе

Свијет

Послије убиства Чарлија Кирка портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит добила заштиту Тајне службе

58 мин

0

Више из рубрике

Огласила се нова премијерка Непала: ''Ово су 4 циља наше борбе''

Свијет

Огласила се нова премијерка Непала: ''Ово су 4 циља наше борбе''

46 мин

0
Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika

Свијет

Разговарали Трамп и Си Ђинпинг: Да ли је ово сигнал за крај трговинског рата?

51 мин

0
Три руска МиГ-а ушла у ваздушни простор Естоније

Свијет

Три руска МиГ-а ушла у ваздушни простор Естоније

54 мин

1
Послије убиства Чарлија Кирка портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит добила заштиту Тајне службе

Свијет

Послије убиства Чарлија Кирка портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит добила заштиту Тајне службе

58 мин

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Ипак није издржала: Меган објавила занимљиву фотографију током Трампове посјете Британији

17

30

Снимак са свадбе згрозио интернет: “Првих 72 сата, развод је бесплатан”

17

30

Чекало се 88 година: Отворено мистериозно писмо некадашњег чехословачког предсједника

17

30

Нова пошаст стигла у Српску!

17

28

Стиже дигитални евро, банке и десничари су бијесни. Зашто?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner