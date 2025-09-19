Logo

Послије убиства Чарлија Кирка портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит добила заштиту Тајне службе

Извор:

Танјуг

19.09.2025

16:41

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP Photo/Jeffrey Phelps

Портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит недавно је добила заштиту америчке Тајне службе, рекли су извори упознати са ситуацијом.

Тај потез услиједио је након пуцњаве на америчког патриоту Чарлија Кирка, што је покренуло разговор о безбиједности јавних личности и званичника у јавном простору.

Ливит је одбила да коментарише ту одлуку, док Тајна служба још увијек није одговорила на упит Си-Би-Ес њуза за изјашњење.

Тренутно се у Конгресу разматра обезбјеђивање додатних 58 милиона долара за повећање безбиједности званичника у извршној и судској власти.

Иако је неуобичајено да портпаролима Бијеле куће буде додељена заштитна пратња, ово није први пут да је нешто слично забиљежено.

Нотр Дам-катедрала

Свијет

Макрон отворио обновљене куле Нотр Дама

Садашњој гувернерки Арканзаса, Сари Хакаби Сандерс, привремено је била одређена заштита Тајне службе 2018. године док је обављала функцију портпаролке америчког предсједника Доналда Трампа.

Тај потез је услиједио након што је Сандерс одбијена услуга у ресторану у Лексингтону, у Вирџинији, преноси Танјуг.

Чарли Кирк

