Послије убиства Чарлија Кирка портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит добила заштиту Тајне службе

Извор:
Танјуг
19.09.2025
16:41
Портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит недавно је добила заштиту америчке Тајне службе, рекли су извори упознати са ситуацијом.
Тај потез услиједио је након пуцњаве на америчког патриоту Чарлија Кирка, што је покренуло разговор о безбиједности јавних личности и званичника у јавном простору.
Ливит је одбила да коментарише ту одлуку, док Тајна служба још увијек није одговорила на упит Си-Би-Ес њуза за изјашњење.
White House Press Secretary Karoline Leavitt recently received Secret Service protection following the shooting of Charlie Kirk.— Clash Report (@clashreport) September 19, 2025
Source: CBS News pic.twitter.com/mHq9mZJ4vv
Тренутно се у Конгресу разматра обезбјеђивање додатних 58 милиона долара за повећање безбиједности званичника у извршној и судској власти.
Иако је неуобичајено да портпаролима Бијеле куће буде додељена заштитна пратња, ово није први пут да је нешто слично забиљежено.
Садашњој гувернерки Арканзаса, Сари Хакаби Сандерс, привремено је била одређена заштита Тајне службе 2018. године док је обављала функцију портпаролке америчког предсједника Доналда Трампа.
Тај потез је услиједио након што је Сандерс одбијена услуга у ресторану у Лексингтону, у Вирџинији, преноси Танјуг.
