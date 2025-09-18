Телевизија Еј-Би-Си повлачи емисију због коментара о убиству Чарлија Кирка

Извор:
Телевизија Еј-Би-Си, у власништву компаније "Волт Дизни", саопштила је да ће на неодређено вријеме престати да емитује емисију "Џими Кимел уживо", након што су коментари које је водитељ програма који се емитује у касним ноћним сатима изнио о убиству америчког патриоте Чарлија Кирка наишли на оштру критику шефа Федералне комисије за комуникације.
Раније је медијска компанија "Некстар медија груп инк" саопштила да ће престати са емитовањем те емисије на својих 32 Еј-Би-Си филијала, наводећи као разлог коментаре које је дао Кимел, преноси данас Ројтерс.
"Коментари господина Кимела о смрти господина Кирка су увредљиви и неосетљиви у критичном тренутку нашег националног политичког дискурса", рекао је представник Некстара Ендру Алфорд.
Предсједник Федералне комисије за комуникације, Брендан Кар позвао је претходно локалне емитере да престану да преносе емисију на Еј-Би-Си-у.
Чарли Кирк убијен је 10. септембра док се обраћао студентима на Универзитету у америчкој свезној држави Јути.
Осумњичени Тајлер Робинсон, ухапшен је а против њега је подигнута оптужница за убиство.
