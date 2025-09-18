Logo

Насрнула на мајку, па напала и полицију: Ухапшена насилница

Извор:

Телеграф

18.09.2025

07:20

Коментари:

0
Насрнула на мајку, па напала и полицију: Ухапшена насилница

Жена из Вучитрна приведена је након што је физички насрнула на своју мајку, а током интервенције повриједила је и полицијску службеницу.

Према информацијама тзв. косовске полиције, инцидент се догодио јуче око 21 час.

Horoskop

Занимљивости

Ево шта звијезде поручују данс

Након саслушања, жена је пуштена, док је њеној мајци издат заштитни налог, преноси Телеграф.

Подијели:

Таг:

насиље у породици

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

30 година од одбране сјеверозападних граница Српске од хрватске агресије

Република Српска

30 година од одбране сјеверозападних граница Српске од хрватске агресије

1 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Ево шта звијезде поручују данс

1 ч

0
Трећа сједница Парламентарног форума Српска - Србија

Република Српска

Трећа сједница Парламентарног форума Српска - Србија

1 ч

0
Меморијална Мото-вожња поводом 30 година од одбране западних граница Српске

Република Српска

Меморијална Мото-вожња поводом 30 година од одбране западних граница Српске

1 ч

0

Више из рубрике

Ужас: Ђак изгубио свијест због ТикТок изазова - ово доводи и до оштећења мозга

Србија

Ужас: Ђак изгубио свијест због ТикТок изазова - ово доводи и до оштећења мозга

10 ч

0
Најтужнија вијест дана: Умро мали Гаврило, дјечак који је ујединио Србију

Србија

Најтужнија вијест дана: Умро мали Гаврило, дјечак који је ујединио Србију

12 ч

0
Стиже убрзо: Српски министар најавио ново повећања плата

Србија

Стиже убрзо: Српски министар најавио ново повећања плата

18 ч

0
Окончана драма: Мушкарац који је пријетио самоубиством сишао са крана

Србија

Окончана драма: Мушкарац који је пријетио самоубиством сишао са крана

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

30

Какво нас вријеме данас очекује?

08

27

Научници тврде да путовања утичу на то изгледате млађе

08

24

Макрон ће суду понудити научне доказе да би доказао да је Брижит жена

08

22

Три часне сестре побјегле из старачког дома у који их је смјестила Црква

08

13

Алармантно: Све више дјеце тражи помоћ психијатра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner