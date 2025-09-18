Насрнула на мајку, па напала и полицију: Ухапшена насилница

Извор:
Телеграф
18.09.2025
07:20
Коментари:0
Жена из Вучитрна приведена је након што је физички насрнула на своју мајку, а током интервенције повриједила је и полицијску службеницу.
Према информацијама тзв. косовске полиције, инцидент се догодио јуче око 21 час.
Занимљивости
Ево шта звијезде поручују данс
Након саслушања, жена је пуштена, док је њеној мајци издат заштитни налог, преноси Телеграф.
Република Српска
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Србија
10 ч0
Србија
12 ч0
Србија
18 ч0
Србија
19 ч0
Најновије
Најчитаније
08
30
08
27
08
24
08
22
08
13
Тренутно на програму