Ево шта звијезде поручују данс

Информер

18.09.2025

07:10

Horoskop
Још један узбудљив астролошки дан је пред нама. Сазнајте шта су звијезде припремиле вашем хороскопском знаку.

ОВАН

ЉУБАВ: Неће вам бити тешко да нађете некога ко ће вам се допасти, али је питање да ли ће вам бити узвраћено. ПОСАО: Могуће је мање неслагање са подређенима. ЗДРАВЉЕ: Слабије.

БИК

ЉУБАВ: Данас бисте могли имати бројне прилике за љубав, што може направити компликације у вашем љубавном животу. ПОСАО: Благо повољан да за посао и каријеру. ЗДРАВЉЕ: Пад имунитета.

БЛИЗАНЦИ

ЉУБАВ: Бићете лошије расположени него претходних дана и вјероватно се неће десити ништа значајније од флерта. ПОСАО: Могуће грешке због деконцентрисаности. ЗДРАВЉЕ: Слабије.

РАК

ЉУБАВ: Заинтересовани сте за мала животна задовољства. То би требало да узме у обзир особа која је са вама. ПОСАО: Без промена у овој сфери живота. ЗДРАВЉЕ: Алергијске реакције.

ЛАВ

ЉУБАВ: Нестабилност љубавног односа. Могућа је чак и свађа. ПОСАО: Избјегавајте агресивни маркетинг који може постићи супротан ефекат од онога који желите. ЗДРАВЉЕ: Осетљиво.

ДЈЕВИЦА

ЉУБАВ: Више ће вас интересовати дружење и пријатељски односи, нећете имати енергије за романтику. ПОСАО: Бићете приморани да завршавате неке послове од раније. ЗДРАВЉЕ: Пад виталности.

ВАГА

ЉУБАВ: Повољан дан за уживање у друштву особа које вам се допадају, али немојте очекивати превише. ПОСАО: Добро за оне који се баве љепотом или умјетношћу. ЗДРАВЉЕ: Гљивична инфекција.

ШКОРПИЈА

ЉУБАВ: У вас се људи врло лако заљубљују, увијек сте атрактивни и сигурно ћете примјетити бројне погледе пуне дивљења. ПОСАО: Имаћете проблема на послу или у процесу рада. ЗДРАВЉЕ: Упала грла.

СТРЕЛАЦ

ЉУБАВ: Вјероватно се ништа конкретно неће десити иако ћете ви бити врло нестрпљиви. Неповољан дан за љубав. ПОСАО: Данас ћете бити продорнији и активнији. ЗДРАВЉЕ: Хормонски дисбаланс.

ЈАРАЦ

ЉУБАВ: Прилике неће бити довољно инспиративне да бисте им посветили пажњу. ПОСАО: Могуће је да ћете имати административних проблема, али иначе без битних дешавања. ЗДРАВЉЕ: Нервоза.

ВОДОЛИЈА

ЉУБАВ: Осјећања и симпатије су вам данас толико расути, да ће вам бити немогуће да кренете у било какву одлучну акцију. ПОСАО: Радићете два посла, или ћете имати бројне обавезе. ЗДРАВЉЕ: Врло добро.

РИБЕ

ЉУБАВ: Привлачиће вас они који су у невољи и тужни, али са таквима ће бити немогуће остварити позитивну везу. ПОСАО: Могућ је увећан обим посла. ЗДРАВЉЕ: Гљивичне инфекције.

Хороскоп

