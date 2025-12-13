Logo
Кошарац: Невјероватна умишљеност у Сарајеву

13.12.2025

17:11

Кошарац: Невјероватна умишљеност у Сарајеву
Фото: Уступљена фотографија

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац оцијенио је да у Сарајеву постоји невјероватна умишљеност да све што кажу мора да је европски пут, нагласивши да не може без сагласности институција Републике Српске.

- Невјероватна је умишљености у Сарајеву - све што кажу мора да је европски пут. Глупост! Схватите - Република Српска има свој капацитет и став, који треба да поштујете - рекао је Кошарац.

Нагласио је да је једини исправан пут сарадња са Српском.

- Не убјеђујте нас, већ сарађујете и усаглашавајте ставове са Српском. То је једини исправни пут - написао је Кошарац на друштвеној мрежи Инстаграм.

Сташа Кошарац

