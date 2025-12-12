Logo
Зовко: Федерализам БиХ једино рјешење на путу ка ЕУ

Извор:

СРНА

12.12.2025

19:55

Коментари:

1
Зовко: Федерализам БиХ једино рјешење на путу ка ЕУ
Фото: Срна

Посланик у Европском парламенту Жељана Зовко изјавила је данас у Загребу да је федерализам једино рјешење које би БиХ извукло из кризе и упутило земљу ка европском путу.

Зовко је на међународној конференцији "30 година након Дејтона: тражење локалних рјешења" нагласила да БиХ са ОХР-ом не може ући у ЕУ.

"Европарламентарцима је јасно каква је ситуација у БиХ и да нема воље да се отвори прича о преуређењу земље. Принцип расподјеле власти функционише у неким европским државама као што је Белгија, што би било добро за БиХ", рекла је Зовко.

Она је навела да ју је бивши поглавар Исламске заједнице у БиХ Мустафа Церић вербално напао да је против муслимана, али да то никада није била.

"Када говорим о политичком Сарајеву, онда је то оно које не може препознати политичку реалност у Европи. Сви напори европских парламентараца да се БиХ начини функционалном, нажалост, не наилазе на добар одјек у БиХ", рекла је Зовко.

Она је додала да јој је циљ да помогне БиХ да постане пуноправни члан ЕУ.

"Нажалост, БиХ све дубље тоне у кризу. Нешто се у БиХ мора мијењати да би три народа и остали грађани нашли пут да функционишу", сматра Зовко.

Она је подсјетила да се федерализам БиХ помињао још 2014. године.

"То је европски појам. Како би федерализам изгледао то је до договора три народа", рекла је Зовко.

Министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић каже да није против затварања ОХР-а у БиХ, али да постојећа ситуација није таква да се то може десити.

"Никада у БиХ нисмо испунили услове за затварање ОХР-а и то је довољан разлог што је још ту. Нисам неко ко мисли да БиХ може бити унитарна, али не могу дозволити да се неко игра институцијама", рекао је Конаковић.

