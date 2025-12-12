Logo
Large banner

Премијеру "пукао филм" чекајући Путина, па му упао на састанак: Порука Пакистану?

Извор:

АТВ

12.12.2025

18:28

Коментари:

0
Премијеру "пукао филм" чекајући Путина, па му упао на састанак: Порука Пакистану?
Фото: screenshot / Embassy of Russia in Pakistan

"Занимљива" сцена виђена је данас када је пакистански премијер чекао Владимира Путина скоро 40 минута па "упао" на његов састанак са предсједником Турске.

Пакистански премијер Шахбаз Шариф неочекивано је ушао у просторију у којој су разговарали Владимир Путин и Реџеп Тајип Ердоган, након што је 40 минута чекао на одложени билатерални састанак с руским лидером.

На међународном форуму у Туркменистану, којим се обиљежава 30. годишњица трајне неутралности земље 12. децембра, пакистански премијер Шахбаз Шариф требало је да се састане са руским лидером Владимиром Путином на маргинама догађаја.

Међутим, планирани сусрет добио је неочекиван обрт.

Према видео-снимку који је подијелио РТ Индиja, након што је 40 минута чекао у сусједној соби заједно са министром спољних послова Ишаком Даром, Шариф је одлучио да уђе у просторију у којој је Путин разговарао са турским предсједником Реџепом Тајипом Ердоганом, надајући се да ће бар накратко остварити контакт, пошто је његов планирани билатерални састанак с руским вођом био одложен, преноси ндтв.цом.

Наводно је отишао око десет минута касније.

Да ли је ово Путинова порука Пакистану?

Подсјећамо, Путин је недавно боравио у Индији, регионалном ривалу Пакистана, гдје га је дочекао премијер Нарендра Моди уз највеће државне почасти.

Том приликом покренут је и РТ Индија, а два лидера су разговарала о трговинским споразумима и повећању њиховог обима.

Посјета Индији дошла је након што је амерички предсједник Доналд Трамп "запријетио" Индији због куповине руске нафте, али чини се да то није много потресло званични Њу Делхи.

Иначе, руски лидер је познат по томе да често оставља саговорнике и госте Кремља да чекају на договорени састанак, понекад и по неколико сати, што веома добро зна бивша њемачка канцеларка Ангела Меркел.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Pakistan

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путин и Ердоган упозорили: Запљена руских актива сломила би међународни финансијски систем

Свијет

Путин и Ердоган упозорили: Запљена руских актива сломила би међународни финансијски систем

8 ч

0
Састанак Владимира Путина и Реџепа Тајипа Ердогана

Свијет

Путин и Ердоган разговарали 40 минута иза затворених врата

8 ч

0
Из Москве јасни: Мандат Зеленског истекао, одржати избора

Свијет

Из Москве јасни: Мандат Зеленског истекао, одржати избора

1 д

0
Руска војска ослободила Северск!

Свијет

Руска војска ослободила Северск!

1 д

1

Више из рубрике

Ухапшена добитница Нобелове награде за мир

Свијет

Ухапшена добитница Нобелове награде за мир

3 ч

0
Шпанска политичарка у никабу дошла у скупштину

Свијет

Шпанска политичарка у никабу дошла у скупштину

3 ч

0
Нови саобраћајни знак почео да се користи у Европи: Казне и до 400 КМ ако га не поштујете

Свијет

Нови саобраћајни знак почео да се користи у Европи: Казне и до 400 КМ ако га не поштујете

3 ч

0
Крај јефтине робе из Кине: Стигле царине на све мале пакете

Свијет

Крај јефтине робе из Кине: Стигле царине на све мале пакете

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

31

Возач из БиХ ухваћен са 138 килограма "ултрачистог" кокаина!

21

31

Купио "ролс-ројса" за мале паре, а онда је настао пакао: Када је отворио хаубу, имао је шта да види

21

15

Гробари у трансу због Лесорове жене кад се окренула и показала шта има на леђима капута

21

09

УЖИВО: Битно, 12.12.2025.

21

05

Слуцки: Крађа руске имовине покреће самоуништење ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner