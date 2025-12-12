Премијеру "пукао филм" чекајући Путина, па му упао на састанак: Порука Пакистану?

Извор:
"Занимљива" сцена виђена је данас када је пакистански премијер чекао Владимира Путина скоро 40 минута па "упао" на његов састанак са предсједником Турске.
Пакистански премијер Шахбаз Шариф неочекивано је ушао у просторију у којој су разговарали Владимир Путин и Реџеп Тајип Ердоган, након што је 40 минута чекао на одложени билатерални састанак с руским лидером.
На међународном форуму у Туркменистану, којим се обиљежава 30. годишњица трајне неутралности земље 12. децембра, пакистански премијер Шахбаз Шариф требало је да се састане са руским лидером Владимиром Путином на маргинама догађаја.
Међутим, планирани сусрет добио је неочекиван обрт.
Према видео-снимку који је подијелио РТ Индиja, након што је 40 минута чекао у сусједној соби заједно са министром спољних послова Ишаком Даром, Шариф је одлучио да уђе у просторију у којој је Путин разговарао са турским предсједником Реџепом Тајипом Ердоганом, надајући се да ће бар накратко остварити контакт, пошто је његов планирани билатерални састанак с руским вођом био одложен, преноси ндтв.цом.
Наводно је отишао око десет минута касније.
🇷🇺🇵🇰 On December 12, President of Russia Vladimir Putin met with Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif in Ashgabat.#RussiaPakistan pic.twitter.com/s5g4qvL8i6— Embassy of Russia in Pakistan (@RusEmbPakistan) December 12, 2025
Подсјећамо, Путин је недавно боравио у Индији, регионалном ривалу Пакистана, гдје га је дочекао премијер Нарендра Моди уз највеће државне почасти.
Том приликом покренут је и РТ Индија, а два лидера су разговарала о трговинским споразумима и повећању њиховог обима.
Посјета Индији дошла је након што је амерички предсједник Доналд Трамп "запријетио" Индији због куповине руске нафте, али чини се да то није много потресло званични Њу Делхи.
Иначе, руски лидер је познат по томе да често оставља саговорнике и госте Кремља да чекају на договорени састанак, понекад и по неколико сати, што веома добро зна бивша њемачка канцеларка Ангела Меркел.
