Ухапшена добитница Нобелове награде за мир

Извор:
Танјуг
12.12.2025
18:15
Коментари:0
Иранске власти ухапсиле су данас добитницу Нобелове награде за мир Наргес Мохамади (53), саопштила је Фондација Наргес, која послује у њено име.
У саопштењу се наводи да је Наргес Мохамади притворена у Мешхаду, око 680 километара сјевероисточно од главног града Техерана, гдје је присуствовала комеморацији за адвоката за људска права Хосрова Аликордија, који је недавно пронађен мртав под сумњивим околностима, преноси АП.
Њене присталице су саопштиле да је Мохамади "насилно приведена"од стране "снага безбједности и полиције".
У саопштењу се наводи да су ухапшени и други активисти који су присуствовали церемонији у част иранског адвоката и борца за људска права Хосрова Аликордија (46), који је радио у Мешхеду.
Iranian security forces on Friday "violently" arrested the 2023 Nobel Peace Prize winner Narges Mohammadi at a memorial ceremony for a lawyer who died earlier this month, her supporters said ➡️ https://t.co/v9cVK08Tlh pic.twitter.com/vlwLmo1Jhh— AFP News Agency (@AFP) December 12, 2025
"Фондација Наргес позива на хитно и безусловно пуштање свих притворених особа које су присуствовале комеморативној церемонији како би одале почаст и показале солидарност. Њихово хапшење представља озбиљно кршење основних слобода", наводи се у саопштењу.
Занимљивости
Њемачка тражи добровољце за експеримент: Нуде чак 23 хиљаде евра за овај изазов
Аликорди је пронађен мртав раније овог мјесеца у својој канцеларији, као званични узрок смрти наведен је срчани удар, али је више од 80 адвоката потписало саопштење у којем се захтијева више информација.
Мохамади је била на принудном одсуству од децембра 2024. године, када је због медицинских проблема била пуштена из озлоглашеног техеранског затвора Евин, гдје је издржавала казну од 13 година и девет мјесеци затвора због оптужби за дослух против државне безбједности и пропаганду против иранске владе.
Званични Иран није коментарисао притварање Мохамади и није познато да ли су је власти одмах вратиле у затвор да одслужи остатак казне.
Мохамади је добила Нобелову награду за мир 2023. године. "Гардијан" наводи да је Мохамади, инжењер по струци, 13 пута била у затвору и пет пута осуђивана, а укупно је осуђена на више од 30 година затвора.
Занимљивости
3 ч0
Сцена
3 ч0
Регион
3 ч0
Наука и технологија
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
21
31
21
31
21
15
21
09
21
05
Тренутно на програму