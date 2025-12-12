Logo
Large banner

Ухапшена добитница Нобелове награде за мир

Извор:

Танјуг

12.12.2025

18:15

Коментари:

0
Ухапшена добитница Нобелове награде за мир
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Иранске власти ухапсиле су данас добитницу Нобелове награде за мир Наргес Мохамади (53), саопштила је Фондација Наргес, која послује у њено име.

У саопштењу се наводи да је Наргес Мохамади притворена у Мешхаду, око 680 километара сјевероисточно од главног града Техерана, гдје је присуствовала комеморацији за адвоката за људска права Хосрова Аликордија, који је недавно пронађен мртав под сумњивим околностима, преноси АП.

Њене присталице су саопштиле да је Мохамади "насилно приведена"од стране "снага безбједности и полиције".

У саопштењу се наводи да су ухапшени и други активисти који су присуствовали церемонији у част иранског адвоката и борца за људска права Хосрова Аликордија (46), који је радио у Мешхеду.

"Фондација Наргес позива на хитно и безусловно пуштање свих притворених особа које су присуствовале комеморативној церемонији како би одале почаст и показале солидарност. Њихово хапшење представља озбиљно кршење основних слобода", наводи се у саопштењу.

njemacka zastava

Занимљивости

Њемачка тражи добровољце за експеримент: Нуде чак 23 хиљаде евра за овај изазов

Аликорди је пронађен мртав раније овог мјесеца у својој канцеларији, као званични узрок смрти наведен је срчани удар, али је више од 80 адвоката потписало саопштење у којем се захтијева више информација.

Мохамади је била на принудном одсуству од децембра 2024. године, када је због медицинских проблема била пуштена из озлоглашеног техеранског затвора Евин, гдје је издржавала казну од 13 година и девет мјесеци затвора због оптужби за дослух против државне безбједности и пропаганду против иранске владе.

Званични Иран није коментарисао притварање Мохамади и није познато да ли су је власти одмах вратиле у затвор да одслужи остатак казне.

Мохамади је добила Нобелову награду за мир 2023. године. "Гардијан" наводи да је Мохамади, инжењер по струци, 13 пута била у затвору и пет пута осуђивана, а укупно је осуђена на више од 30 година затвора.

Подијели:

Тагови:

nobelova nagrada

uhapšen

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

БиХ се спрема за обарање Гинисовог рекорда, ево и у чему

Занимљивости

БиХ се спрема за обарање Гинисовог рекорда, ево и у чему

3 ч

0
Здравко Чолић због овога одбио да пјева за невјероватну суму

Сцена

Здравко Чолић због овога одбио да пјева за невјероватну суму

3 ч

0
beba

Регион

Мајка осуђена на кућни притвор за убиство новорођенчета

3 ч

0
Стручњаци дигли узбуну: Нови филм Леонарда Дикаприја крије вирус

Наука и технологија

Стручњаци дигли узбуну: Нови филм Леонарда Дикаприја крије вирус

3 ч

0

Више из рубрике

Шпанска политичарка у никабу дошла у скупштину

Свијет

Шпанска политичарка у никабу дошла у скупштину

3 ч

0
Нови саобраћајни знак почео да се користи у Европи: Казне и до 400 КМ ако га не поштујете

Свијет

Нови саобраћајни знак почео да се користи у Европи: Казне и до 400 КМ ако га не поштујете

3 ч

0
Крај јефтине робе из Кине: Стигле царине на све мале пакете

Свијет

Крај јефтине робе из Кине: Стигле царине на све мале пакете

3 ч

0
Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

Свијет

Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

31

Возач из БиХ ухваћен са 138 килограма "ултрачистог" кокаина!

21

31

Купио "ролс-ројса" за мале паре, а онда је настао пакао: Када је отворио хаубу, имао је шта да види

21

15

Гробари у трансу због Лесорове жене кад се окренула и показала шта има на леђима капута

21

09

УЖИВО: Битно, 12.12.2025.

21

05

Слуцки: Крађа руске имовине покреће самоуништење ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner