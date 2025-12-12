Logo
Њемачка тражи добровољце за експеримент: Нуде чак 23 хиљаде евра за овај изазов

Извор:

Феникс магазин

12.12.2025

18:11

Коментари:

0
Фото: Pixabay

У Келну се траже храбри појединци који су спремни на изазов: 100 дана потпуне изолације у име науке, уз накнаду од 23.000 евра. Ипак, не може се пријавити баш свако.

Њемачки центар за ваздухопловство и свемир (ДЛР) тражи шест добровољаца који ће, у оквиру студије "СОЛИС100", провести 100 дана затворени у истраживачком објекту.

Циљ је симулирати како дуготрајна изолација и боравак у скученом простору утичу на тијело и психу, као припрему за будуће мисије на Мјесец или Марс. Пројекат се проводи у сарадњи с Европском свемирском агенцијом, преноси Феникс магазин.

Тузла

Занимљивости

БиХ се спрема за обарање Гинисовог рекорда, ево и у чему

Као астронаути – али без свемира

Учесници ће живјети попут астронаута: затворени у простор налик свемирској станици, уз 24-сатни видео-надзор научника. Једино спаваће кабине и тоалети неће бити под надзором. Дневни распоред укључује тимски рад, научне задатке и симулације оперативних изазова, слично онима у стварним свемирским мисијама.

Ко се може пријавити?

Траже се особе које су што сличније правим астронаутима, због чега су услови веома строги. Кандидати морају бити:

- старости између 25 и 55 година

- физички потпуно здрави

- имати веома добро знање енглеског језика

- имати најмање завршен preddiplomski студиј, по могућности из области медицине, техничких или сродних наука

- имати БМИ између 18,5 и 30

- имати важеће здравствено осигурање и потврду о некажњавању

Свијет

Крај јефтине робе из Кине: Стигле царине на све мале пакете

Цијели програм траје укупно 126 дана: двије седмице припрема, 100 дана изолације, седмица опоравка те двије накнадне љекарске контроле – након 30 дана и најкасније након шест мјесеци.

Научни циљ

Студија има важан циљ: проучити како екстремни услови утичу на људску психу, здравље и радну способност, како би будуће свемирске мисије биле сигурније и ефикасније.

Тест би требао почети 6. априла 2026. године, а завршити 7. аугуста 2026. године. Све додатне информације доступне су на званичној веб страници ДЛР-а.

