Станковић: У плану успостављање система масовне процјене вриједности непокретности

Извор:
СРНА
02.01.2026
08:40
Коментари:0
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове планира успостављање система масовне процјене вриједности непокретности што омогућава власницима да на правилан и потпун начин располажу својом имовином, изјавио је директор ове управе Драган Станковић.
Станковић је истакао да је ове године приоритет и рјешавање имовинско-правних односа у поступку експропријације непокретности за потребе изградње капиталних објеката од посебног и општег интереса за Републику Српску, као и топографски премјер територије Српске.
- Предвиђен је поступак дигитализације катастарских планова чиме се остварују предуслови за успоставу катастра непокретности и катастра водова на републичкој територији - појаснио је Станковић.
Иако је 2025. година била веома изазовна и захтјевна, каже Станковић, РУГИПП је успјешно реализовао бројне активности, укључујући Други сабор геодета Србије и Српске који је окупио око 700 учесника и стручњака из региона.
- Осим тога, до сада смо основали катастар непокретности у 718 катастарских општина, у току је излагање у 46 катастарских општина и у припреми за излагање су 24 катастарске општине. Завршили смо премјер у више општина широм Републике Српске, што је од великог значаја за оснивање катастра непокретности као јединствене евиденције о непокретностима - рекао је Станковић.
Према његовим ријечима, прикупљени су подаци за капитални пројекат изградње магистралног гасовода Шековићи-Милићи, крак Власеница – Игришта – Хан Пијесак дужине око 48 километара након чега је започет поступак експропријације.
За капитални пројекат ауто-пут Бањалука-Приједор РУГИПП је завршио експропријацију у складу са планираном динамиком, док је у завршној фази нацрт закона о инфраструктури геопросторних података, који је упућен на мишљења надлежним министарствима.
Осим тога, усвојен је Закон о измјени Закона о стварним правима, као и стратешки документ Програм послова премјера и оснивања катастра непокретности за период од 2026. године до 2030. године.
Станковић је поновио да непокретна имовина на територији Републике Српске припада Републици према њеном и Уставу БиХ, као и према материјалним законским прописима донесеним у Народној скупштини.
- Уставом БиХ, анекс четири Дејтонског мировног споразума, прописано је да све владине функције и овлашћења која нису овим Уставом изричито дата институцијама БиХ припада ентитетима - поручио је Станковић за Срну.
Један од изазова са којим се РУГИПП суочава, усљед смјене генерација, јесте недостатак стручног кадра геодетске и правне струке у мањим општинама и оним општинама које граниче са Федерацијом БиХ.
На иницијативу РУГИПП-а одржан је састанак са представницима Министарства просвјете и културе Српске на којем је иницирано оснивање одјељења геодетске струке у средњим школама по регијама у Републици Српској.
Република Српска
16 ч0
Република Српска
21 ч0
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д0
Најновије
Најчитаније
11
58
11
48
11
42
11
37
11
35
Тренутно на програму