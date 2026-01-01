Вељановски: Rекордан приход, већи од 170 милиона KM

Вељановски је истакао да ће тачан износ бити познат током овог мјесеца, након сумирања свих уплата, али да је извјесно да је прошла година рекордна када је ријеч у прикупљању прихода по том основу.

- Овакви показатељи у прикупљању прихода нису резултат само преданог и одговорног рада Републичке управе за игре на срећу, већ и евидентно повећаног степена одговорног пословања приређивача игара на срећу, као и функционисања рачунарског система за надзор над приређивањем игара - рекао је Вељановски у интервјуу Срни.

Он је навео да је надзором над пословањем приређивача Републичкој управи за игре на срећу омогућено да лакше и брже реагује на уочене неправилности и тако онемогући функционисање сиве зоне у овој области, због које је Република Српска протеклих година губила милионе КМ.

- Такође, током године били смо у контакту са приређивачима и представницима Министарства финансија Републике Српске, а све с циљем размјене мишљења и искустава у примјени законских и подзаконских прописа, те остваривања заједничког интереса - стварање услова за лојалну конкуренцију међу приређивачима, снажнијег дјеловања против сиве зоне и спречавања учешћа малољетних лица у играма на срећу - нагласио је Вељановски.

Он је навео да су са колегама из Управе за игре на срећу Србије размијенили искуства у примјени реформских прописа који прате домаће и свјетско тржиште игара на срећу.

- Захваљујући свим тим активностима можемо да кажемо да је тржиште игара на срећу у Републици Српској данас много уређеније, као и да су се десили позитивни финансијски ефекти по буџет Српске - рекао је Вељановски.

ЛАНИ ИЗДАТИ ПРЕКРШАЈНИ НАЛОЗИ ОД 182.300 КМ

Говорећи о инспекцијском надзору, Вељановски је навео да су инспектори Републичке управе за игре на срећу прошле године издали 71 прекршајни налог у износу од 182.300 КМ.

Он је додао да је ријеч о мањем броју прекршајних налога у односу на годину раније, што говори о томе да су инспекцијске контроле довеле до појачане дисциплине у раду приређивача, али и схватању да ће сваки вид незаконитог пословања наићи на реакцију контролних органа.

- Инспекцијске контроле резултирале су и одузимањем већег броја предмета коришћених за незаконитно приређивање игара на срећу. У 2025. години уништено је 268 предмета, а ријеч је углавном о нелегалним аутоматима за игре на срећу, терминалима за приређивање електронских игара на срећу, као и остала опрема која је одузета, а за које је на основу правоснажних одлука наређено трајно уништавање - рекао је Вељановски.

Као значајан фокус у раду инспекцијског одјељења, он је истакао спречавање учешћа малољетних лица у играма на срећу, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова и центрима за социјални рад.

Вељановски је оцијенио да су свакодневне контроле очигледно оствариле своју репресивну улогу, будући да је код већине приређивача утврђено да послују у складу са правилима одговорног приређивања игара на срећу.

ЗАДАТАК И У 2026. СПРЕЧАВАЊЕ УЧЕШЋА МАЛОЉЕТНИКА У ИГРАМА НА СРЕЋУ

Он је поручио да Републичка управа за игре на срећу и у овој години наставља са активностима које ће подразумијевати функционисање тржишта игара на срећу искључиво у законским оквирима.

- Наш приоритетни задатак остаје и интензивна сарадња са осталим релевантним институцијама, као и приређивачима на спречавању учешћа малољетних лица у играма на срећу, будући да је ријеч о најрањивијој категорији друштва. Свјесни смо да највећу одговорност за спречавање таквих појава сносе како приређивачи, који су обавезни да поштују законске одредбе, тако и ми као државни орган који има законом прописане механизме да дјелује превентивно и репресивно - истакао је Вељановски.

Вељановски указје да се мора укључи цјелокупна друштвена заједница, односно невладин сектор, како би био остварен заједнички циљ - нулта стопа толеранције на учешће малољетника у играма на срећу.

- С обзиром на тенденцију раста интернет игара на срећу, повећана је и могућност злоупотребе малољетних и особа зависних од игара на срећу, али и спровођења одређених активности које могу довести до прања новца, због чега ће Републичка управа и у том домену, у складу са надлежностима, дати активан допринос на спречавању таквих појава - поручио је Вељановски.

Он је рекао да ће Републичка управа наставити са контролним активностима када је ријеч о надзору пословања приређивача, што ће се несумњиво позитивно одразити на републички буџет и на економију Републике Српске.