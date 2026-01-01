У новогодишњој ноћи евидентирана четири кривична дјела и 14 удеса

Извор:
РТРС
01.01.2026
10:25
Коментари:0
У Републици Српској у новогодишњој ноћи евидентирана су четири кривична дјела, осам случајева нарушавања јавног реда и мира, те 14 саобраћајних удеса у којима је једно лице погинуло, саопштено је из МУП-а Српске.
Возач чији су иницијали Б.В. погинуо је ноћас приликом слетања аутомобила "ситроен" са магистралног пута Дервента-Добој.
Саобраћајна несрећа се догодила у 3.25 часова у мјесту Живинице на подручју Дервенте.
Полиција је ухапсила три лица осумњичена да су у Бањалуци након вербалне расправе физички напала једну особу нанијевши јој повреде главе. Повријеђена особа је збринута у Служби хитне медицинске помоћи у Бањалуци.
Бањалучка полиција ноћас је поступала и по пријави да је неколико непознатих лица физички напало два лица у Бањалуци.
Повријеђене је Служба хитне медицинске помоћи превезла на Универзитетски клинички центар Републике Српске гдје им је пружена медицинска помоћ.
Полиција предузима све мјере и радње на утврђивању идентитета извршилаца напада.
Полицијској станици Фоча синоћ у 23.25 часова непознато лице је телефоном пријавило да је у једној дискотеци постављена експлозивна направа.
Извршеним противдиверзионим прегледом утврђено је да је ријеч о лажној пријави.
Република Српска
16 ч1
Република Српска
16 ч0
Република Српска
21 ч0
Република Српска
1 д13
Најновије
Најчитаније
11
55
11
46
11
41
11
39
11
27
Тренутно на програму