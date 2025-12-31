Logo
Појачане активности полиције током празника

31.12.2025

19:42

Коментари:

0
Policija Republike Srpske MUP Republike Srpske
Фото: АТВ

Припадници МУП-а Републике Српске предузимају појачане мјере и активности поводом предстојећих празника с циљем очувања јавног реда и мира, безбједности грађана и њихове имовине, те несметаног одвијања саобраћаја, саопштено је из МУП-а. Посебно је, како су навели, појачано присуство полицијских службеника на улицама, трговима и другим мјестима окупљања грађана, уз интензивиране контроле учесника у саобраћају.

Из МУП-а апелују да грађани предстојеће празнике прославе мирно, да поштују саобраћајне прописе и избјегавају употребу алкохола приликом управљања возилима.

На терену су и припадници Станице за интервенције Полицијске управе Бањалука. Наша екипа провела је ноћ са њима – у патроли која не познаје паузу и у којој се реагује у секунди.

Ситуације повећаног ризика, угрожавање јавног реда и мира, безбједност грађана али и полицијских службеника, обезбјеђење јавних скупова, блокаде, претреси и хапшења. Све су то уобичајене ситуације за припадник Станице за интервенције Полицијске управе Бањалука. 40 одабраних полицијских службеника чини ову јединицу, која је основана још 2008. године. Наша екипа провела је ноћ с њима током уобичајених задатака.

- Највише се базирамо на контролу сумњивих лица и мјеста гдје се окупљају лица склона конзумирању опојних дрога. Контролишемо и учеснике у саобраћају за које сумњамо да су под дејством наркотика - рекао је полицијски службеник Станице за интервенције Младен Бузаџија.

Током наше патроле интервенција није изостала. У једном од забаченијих дијелова града, полицијски службеници затекли су двоје младих лица, старости око 19 година, која су конзумирала марихуану на јавном мјесту. Брзом и професионалном реакцијом, лица су лишена слободе и спроведена у службене просторије. Ово је нажалост уобичајен случај, нарочито уочи празника, кажу полицајци. Иако статистика показује благ пад посједовања наркотика, полиција упозорава – све чешће се ради о млађим лицима.

- У посљедње вријеме примјетно је да су млађа лица све склонија посједовању и конзумирању наркотика, што додатно захтијева појачан рад на терену - истакао је Бузаџија.

Станица за интервенције покрива комплетно подручје Полицијске управе Бањалука, а њени припадници често пружају помоћ другим јединицама МУП-а у сложеним и високоризичним акцијама.

Вишеструко награђивана за остварене резултате, Станица за интервенције остаје један од кључних стубова безбједности. Њихов рад највише долази до изражаја онда када је најтеже – у ноћи, у кризним ситуацијама и онда када је брза реакција пресудна.

МУП Републике Српске

