Крвава макљажа у ресторану: Пијани гост мушкарцу одгризао уво!

Извор:

Телеграф

31.12.2025

19:25

Коментари:

0
У једном ресторану на Кеју ослобођења у Земуну, око 18 часова дошло до тешког инцидента када је пијани гост, током физичког обрачуна, другом мушкарцу одгризао уво, сазнаје Телеграф.

Свједоци наводе да је атмосфера у ресторану била мирна све до тренутка када је један од мушкараца, видно под дејством алкохола, изгубио контролу.

Расправа је убрзо прерасла у физички обрачун, током којег је осумњичени насрнуо на другог госта и у једном тренутку му одгризао дио ува. Присутни гости и особље ресторана покушали су да раздвоје сукобљене стране и позвали полицију и Хитну помоћ.

(Телеграф)

Тагови:

ресторан

Туча

