Kинеска армија опколила Тајван

Kинеска армија одржава вјежбе у околини Тајвана као упозорење влади у Тајпеју због њене намјере да од САД откупи огромну количину наоружања, вриједну преко 11 милијарди долара. То је највећи пакет наоружања који је Америка икада припремила за Тајван.
Источна Азија дочекује Нову годину у знаку велике војне вјежбе – кинеска морнарица и ваздухопловство опколили су Тајван у знак одмазде за куповину преко 11 милијарди долара вредног америчког оружја, која је јавности саопштена прије нешто више од десет дана.
Ријеч је о вјежбама под називом "Праведна мисија" коју спроводи команда Источног војишта Народноослободилачке армије Kине.
Kинеска државна телевизија пренијела је саопштење војске да су њени бродови заузели позиције на пет локација око острвске провинције и да на њима врше вјежбе гађања и друге активности.
Портпарол Kоманде Источног бојишта кинеске војске Ши Ји рекао је да су вјежбе "снажно упозорење тајванским сепаратистичким снагама и да представљају легитимне и неопходне активности зарад очувања суверенитета и националног јединства Kине".
Џанг Сјаоганг, портпарол кинеског Министарства одбране, изјавио је да одлука Вашингтона о продаји велике количине наоружања Тајвану "представља крупно мијешање у унутрашња питања Kине, шаље јако погрешан сигнал тајванским сепаратистичким снагама и подрива мир и стабилност у Тајванском мореузу".
Аналитичари у Kини, наравно, слажу се с Џанговим ријечима да Трампова администрација највећим пакетом наоружања које су САД икада припремиле за Тајван на врло конкретан начин охрабрује сепаратистичке тежње владе тајванске Демократско-прогресивне партије (ДПП) и гура регион ка рату.
Неки од њих сматрају да "Праведна мисија" није само реакција на америчко-тајвански план продаје ХИМАРС-а, хаубица, беспилотних летјелица, дронова и другог наоружања већ и одговор на цјелокупну стратегију и дјеловање Вашингтона усмјерене на формирање војних савеза са земљама азијско-пацифичког региона и њихово наоружавање ради утврђивања дефакто независности Тајвана (што се нарочито односи на Тајвану сусједне Јапан и Филипине).
Тајванско Министарство саобраћаја саопштило је да ће усљед тих вјежби доћи до поремећаја у реду летења који ће погодити 100.000 путника у међународном саобраћају, док ће на домаћим релацијама бити отказано 80 летова.
Источноазијски медији пишу да су ово шесте веће вјежбе кинеске армије којима се Тајван узима у обруч од посјете тадашње предсједавајуће Kонгреса Ненси Пелоси Тајвану 2022, која је у Пекингу схваћена као озбиљно нарушавање статуса кво, односно потез који сугерише да се Вашингтон креће ка томе да занемари политику једне Kине и дефакто призна Тајван као независан ентитет, пише РТС.
Тајвански медији јављају да је тамошња војска јуче регистровала укупно 89 кинеских летјелица, 14 бродова ратне морнарице и 14 бродова обалске страже у простору непосредно око острва, док су даље унутар Тихог океана примијећена још четири пловила Народноослободилачке армије Kине.
Грађани Тајвана у интервјуима дјелују смирено, изражавајући увјерење да ни овог пута, као ни у прошлости, неће доћи да праве оружане интервенције матице, већ да је ријеч само о застрашивању.
Предсједник Лај Ћингде, који Тајван сматра независном, од матице Kине одвојеном државом, недавно је поднио на разматрање парламенту у Тајпеју предлог за драстично повећање издвајања за армију, који би у њу, поред редовних преко 20 милијарди америчких долара годишње, до 2033. године убризгао и додатних 40 милијарди долара.
Мада његова Демократско-прогресивна партија (ДПП) држи извршну власт, она у овом тренутку нема већину у тајванском парламенту. Она је неометано владала пуних осам година, али је на парламентарним изборима 2024. препустила већину у Законодавном Јуану опозиционим партијама Kуоминтангу и Тајванској народној партији, које су осјетно уздржаније када је у питању наоружавање острва и провоцирање матице Kине.
Ту лежи нада многих коментатора у Источној Азији – да би драматично наоружавање Тајвана могло да се одложи, успори или ублажи деловањем опозиционих посланика у тајванском парламенту и тако избегне евентуална кинеска оружана интервенција.
Јасно је да план садашњих тајванских власти о улагању стотина милијарди долара у наоружање у наредних пет до осам година може да има ефекат подстицања, а не одвраћања, односно може да наведе матицу Кину да једну од вежби окруживања острва претвори у војну блокаду или интервенцију како би спречила да огромне испоруке америчког оружја униште сан о поновном уједињењу кинеског народа.
