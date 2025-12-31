Logo
Large banner

Обичаји пред Нову годину који привлаче богатство: Ово обавезно урадите прије поноћи

Извор:

Жена Блиц

31.12.2025

17:47

Коментари:

0
Обичаји пред Нову годину који привлаче богатство: Ово обавезно урадите прије поноћи

У многим културама предстојећи празници се доживљавају као вријеме када је посебно важно усмјерити пажњу на добре жеље, али и на одређене ритуале који симболично позивају срећу и благостање.

Људи широм региона и даље практикују обичаје који се преносе с генерације на генерацију, вјерујући да могу донијети повољне промјене у сљедећем периоду.

Један од таквих обичаја јесте да се пред поноћ у новогодишњој ноћи темељно очисти простор у коме живите. Сматра се да уклањање нереда и прашине утиче не само на физичко окружење, већ и на енергију у кући, отварајући мјесто за нове прилике. Такође, постоје и симболични гестови као што је ношење новца у новчанику када сат откуца поноћ – вјерује се да то привлачи финансијску стабилност. Неки преферирају да управо у новогодишњој ноћи себи или другима поклоне металне новчиће како би их пратио просперитет током цијеле године, пише Жена Блиц.

пуцњср

Хроника

Детаљи пуцњаве у Сарајеву: Нападач оштетио Ауди Q3

У вези са храном, многима је важно да се на столу нађе обиље различитих јела, посебно оних која симболизују плодност и раст. Вјерује се да богат и разноврстан јеловник може донијети добро здравље и благостање за све укућане.

У неким домовима се чува и специфичан редослијед сервирања да би се осигурало да свако добије довољно и да година започне у духу заједништва.

Упркос различитим тумачењима и варијацијама обичаја од мјеста до мјеста, свима је заједничко то што празници пружају прилику да се окренемо позитивним очекивањима и надама за будућност. Заједничко вријеме са породицом и пријатељима, уз мале ритуале, често ствара осјећај заједништва и оптимизма пред нове почетке.

Подијели:

Тагови:

vjerovanje

обичаји

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Најављен крај смартфона! Телефони полако одлазе у прошлост?

Наука и технологија

Најављен крај смартфона! Телефони полако одлазе у прошлост?

59 мин

0
Други пасош без муке? Ових 6 земаља нуде најлакши пут до држављанства

Занимљивости

Други пасош без муке? Ових 6 земаља нуде најлакши пут до држављанства

1 ч

0
Нова година дочекана у Јапану, Сјеверној и Јужној Кореји

Свијет

Нова година дочекана у Јапану, Сјеверној и Јужној Кореји

1 ч

0
Демант Јанка Самарџића о случају „Водовод“ Билећа

Градови и општине

Демант Јанка Самарџића о случају „Водовод“ Билећа

1 ч

0

Више из рубрике

Други пасош без муке? Ових 6 земаља нуде најлакши пут до држављанства

Занимљивости

Други пасош без муке? Ових 6 земаља нуде најлакши пут до држављанства

1 ч

0
Српска кухиња на 12. мјесту најбољих на свијету

Занимљивости

Српска кухиња на 12. мјесту најбољих на свијету

2 ч

0
Сујевјерја која се везују за почетак године: Ове ствари не би требало радити 1. јануара

Занимљивости

Сујевјерја која се везују за почетак године: Ове ствари не би требало радити 1. јануара

3 ч

0
Нова Година

Занимљивости

Стара вјеровања: 5 ствари које ни случајно не би требало радити 1. јануара

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

16

Хапшење у комшилуку, погледајте какву је експлозију изазвао на школском игралишту

18

14

На Дан Републике Српске измјена режима саобраћаја у Бањалуци: Погледајте у којим улицама

18

04

Шок за свијет бокса: Џошуа је можда завршио каријеру након несреће

18

02

Ова 3 знака имају најјачу интуицију, могу да предосјете будућност

17

52

Ево како је настала руска салата: Оригинални рецепт нико не зна, а славље не може да прође без ње

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner