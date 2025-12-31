Српска кухиња на 12. мјесту најбољих на свијету

Извор:
Танјуг
31.12.2025
15:58
Коментари:0
Србија се нашла на 12. мјесту у рангирању годишње листе најбољих кухиња и јела свјетске енциклопедије укуса Тејст атлас (Taste Atlas), саопштило је Пословно удружење хотелско-угоститељске привреде Србије ХОРЕС.
Како је наведено, овогодишњи резултати темеље се на 590.228 оцјена посјетилаца платформе за 16.357 јела из свих дијелова свијета.
Директор ХОРЕС-а Георгије Генов напоменуо је да је позиција Италије резултат вишедеценијског систематског рада.
- Наравно, Италија ради већ 50 година управо на квалитету хране, на квалитету ресторана, на извозу хране, на туризму, на промоцији, на стварању бренда и наравно да је неприкосновена у сваком случају. Ми смо 12. што показује потенцијал да имамо шансе да напредујемо много више него што смо данас, уколико заиста кренемо тим путем којим су Италијани ишли - додао је он.
Друштво
2 ч0
Свијет
2 ч0
Хроника
2 ч0
Свијет
2 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
20 ч0
Најновије
Најчитаније
18
16
18
14
18
04
18
02
17
52
Тренутно на програму