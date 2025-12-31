Logo
Large banner

Српска кухиња на 12. мјесту најбољих на свијету

Извор:

Танјуг

31.12.2025

15:58

Коментари:

0
Српска кухиња на 12. мјесту најбољих на свијету

Србија се нашла на 12. мјесту у рангирању годишње листе најбољих кухиња и јела свјетске енциклопедије укуса Тејст атлас (Taste Atlas), саопштило је Пословно удружење хотелско-угоститељске привреде Србије ХОРЕС.

Како је наведено, овогодишњи резултати темеље се на 590.228 оцјена посјетилаца платформе за 16.357 јела из свих дијелова свијета.

Директор ХОРЕС-а Георгије Генов напоменуо је да је позиција Италије резултат вишедеценијског систематског рада.

- Наравно, Италија ради већ 50 година управо на квалитету хране, на квалитету ресторана, на извозу хране, на туризму, на промоцији, на стварању бренда и наравно да је неприкосновена у сваком случају. Ми смо 12. што показује потенцијал да имамо шансе да напредујемо много више него што смо данас, уколико заиста кренемо тим путем којим су Италијани ишли - додао је он.

Подијели:

Тагови:

Храна

Србија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Без струје насеље Куљани, мрежа преоптерећена

Друштво

Без струје насеље Куљани, мрежа преоптерећена

2 ч

0
Француска уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година

Свијет

Француска уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година

2 ч

0
Подигнута оптужница против директора школе због сексуалног узнемиравања

Хроника

Подигнута оптужница против директора школе због сексуалног узнемиравања

2 ч

0
САД објавиле мапу ризичних земаља за 2026: Гд‌је су БиХ и земље региона

Свијет

САД објавиле мапу ризичних земаља за 2026: Гд‌је су БиХ и земље региона

2 ч

0

Више из рубрике

Сујевјерја која се везују за почетак године: Ове ствари не би требало радити 1. јануара

Занимљивости

Сујевјерја која се везују за почетак године: Ове ствари не би требало радити 1. јануара

3 ч

0
Нова Година

Занимљивости

Стара вјеровања: 5 ствари које ни случајно не би требало радити 1. јануара

6 ч

0
Вјеровање каже да ћете тако привући богатство: Ових неколико ствари обавезно урадите 31. децембра

Занимљивости

Вјеровање каже да ћете тако привући богатство: Ових неколико ствари обавезно урадите 31. децембра

7 ч

0
Слијетање авиона у магловито Сарајево

Занимљивости

Настављена потрага за несталим авионом

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

16

Хапшење у комшилуку, погледајте какву је експлозију изазвао на школском игралишту

18

14

На Дан Републике Српске измјена режима саобраћаја у Бањалуци: Погледајте у којим улицама

18

04

Шок за свијет бокса: Џошуа је можда завршио каријеру након несреће

18

02

Ова 3 знака имају најјачу интуицију, могу да предосјете будућност

17

52

Ево како је настала руска салата: Оригинални рецепт нико не зна, а славље не може да прође без ње

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner