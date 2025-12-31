Logo
Large banner

Без струје насеље Куљани, мрежа преоптерећена

Извор:

СРНА

31.12.2025

15:57

Коментари:

0
Без струје насеље Куљани, мрежа преоптерећена
Фото: Уступљена фотографија

У бањалучком насељу Куљани дошло је до прекида у испоруци електричне енергије због квара на далеководу и посљедичног преоптерећења мреже, а екипе "Електрокрајине" раде на успостављању електричног напајања, саопштено је из тог предузећа.

Електричне енергије нема од 12.00 часова, а без напона су корисници који се напајају са трафостаница "Аеродром Залужани" и "Куљани пет".

Стабилизацију напонских прилика, наводе у саопштењу, усложњава чињеница да је на нисконапонским излазима евидентирана значајно већа потрошња електричне енергије за коју се очекује да ће додатно расти у послијеподневним и вечерњим часовима.

Svinjska kuga prasici

Друштво

Цијена прасића шокантно ниска, ево шта је разлог

Из "Електрокрајине" моле кориснике да рационализују потрошњу у наредним часовима, како би се смањило оптерећење дистрибутивне мреже.

Подијели:

Тагови:

Kuljani

Струја

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Француска уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година

Свијет

Француска уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година

2 ч

0
Подигнута оптужница против директора школе због сексуалног узнемиравања

Хроника

Подигнута оптужница против директора школе због сексуалног узнемиравања

2 ч

0
САД објавиле мапу ризичних земаља за 2026: Гд‌је су БиХ и земље региона

Свијет

САД објавиле мапу ризичних земаља за 2026: Гд‌је су БиХ и земље региона

2 ч

0
Полицајац извршио самоубиство службеним пиштољем

Хроника

Полицајац извршио самоубиство службеним пиштољем

2 ч

0

Више из рубрике

Цијена прасића шокантно ниска, ево шта је разлог

Друштво

Цијена прасића шокантно ниска, ево шта је разлог

2 ч

1
Метеоролози предвиђају шок промјену: Европа се дијели на 2 дијела, ево гд‌је спада Балкан

Друштво

Метеоролози предвиђају шок промјену: Европа се дијели на 2 дијела, ево гд‌је спада Балкан

3 ч

0
Први дан Нове године сунчан!

Друштво

Први дан Нове године сунчан!

4 ч

0
Бадњи дан у Великом Блашку: Славен Стевелић и тамбураши „100% ћирилица“

Друштво

Бадњи дан у Великом Блашку: Славен Стевелић и тамбураши „100% ћирилица“

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

16

Хапшење у комшилуку, погледајте какву је експлозију изазвао на школском игралишту

18

14

На Дан Републике Српске измјена режима саобраћаја у Бањалуци: Погледајте у којим улицама

18

04

Шок за свијет бокса: Џошуа је можда завршио каријеру након несреће

18

02

Ова 3 знака имају најјачу интуицију, могу да предосјете будућност

17

52

Ево како је настала руска салата: Оригинални рецепт нико не зна, а славље не може да прође без ње

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner