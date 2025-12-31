Без струје насеље Куљани, мрежа преоптерећена

Извор:
СРНА
31.12.2025
15:57
Коментари:0
У бањалучком насељу Куљани дошло је до прекида у испоруци електричне енергије због квара на далеководу и посљедичног преоптерећења мреже, а екипе "Електрокрајине" раде на успостављању електричног напајања, саопштено је из тог предузећа.
Електричне енергије нема од 12.00 часова, а без напона су корисници који се напајају са трафостаница "Аеродром Залужани" и "Куљани пет".
Стабилизацију напонских прилика, наводе у саопштењу, усложњава чињеница да је на нисконапонским излазима евидентирана значајно већа потрошња електричне енергије за коју се очекује да ће додатно расти у послијеподневним и вечерњим часовима.
Друштво
Цијена прасића шокантно ниска, ево шта је разлог
Из "Електрокрајине" моле кориснике да рационализују потрошњу у наредним часовима, како би се смањило оптерећење дистрибутивне мреже.
Свијет
2 ч0
Хроника
2 ч0
Свијет
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
18
16
18
14
18
04
18
02
17
52
Тренутно на програму