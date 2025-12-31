Бадњи дан у Великом Блашку: Славен Стевелић и тамбураши „100% ћирилица“

31.12.2025
13:34
Коментари:0
Познати музичар и пјесник Славен Стевелић, поријеклом из Книна, боравиће у Бањалуци поводом божићних празника, гдје ће за Бадњи дан, 6. јануара 2026. године, имати пригодан наступ у околини града.
Стевелић ће заједно са Тамбурашким оркестром ''100 % ћирилица“ наступити у Великом Блашку код Лакташа, испред Храма Свете Тројице у парохији Велико Блашко – Шушњари, у оквиру обиљежавања Бадњег дана.
Како је најављено, програм ће бити посвећен његовању божићних обичаја и културне традиције, уз позив грађанима да присуствују овом догађају.
