Начелник општине у Српској: Идуће године добијамо статус града

Начелник општине Фоча Милан Вукадиновић очекује да ће Фоча идуће године добити дуго очекивани статус града, што би је стратешки позиционирало у овом дијелу Српске и донијело јој многе предности.
"Измјенама законских рјешења, Фочи је отворена могућност да конкурише за добијање статуса града", рекао је Вукадиновић Срни.
Он је истакао да су током 2025. године реализоване све активности планиране општинским буџетом, ријешен вишедеценијски проблем санитарне депоније, завршена зграда за младе брачне парове, док је изградња Старачког дома у Миљевини у поодмаклој фази.
Ниједан корисник буџета, напомиње начелник, није остао ускраћен за предвиђена средства, док је кредитна задуженост на минимуму, а Фоча је међу првим општинама у Српској које су усвојиле буџетски оквир за наредну годину.
Један од већих пројеката који је успјешно приведен крају је градња зграде са 50 станова за младе брачне парове, који су добили могућност да своју прву некретнину купе за 1.350 КМ по метру квадратном.
"Већим дијелом смо завршили зграду за младе брачне парове, а остаје да почетком идуће године уредимо паркинг-простор и да направимо Трг породице, чиме ћемо тај пројекат затворити. Мислим да је ових 50 породица добило најбоље могуће услове, на најбољој локацији, по најјефтинијој цијени новоградње у Републици Српској", наводи Вукадиновић.
Ријешен је и вишедеценијски проблем недостатка санитарне депоније, која је изграђена на локалитету Грабе, а у току је, наводи Вукадиновић, израда пројекта конзервације и затварања старе депоније у Рјечици.
"Градња Старачког дома у Миљевини је поодмаклој фази и од тог пројекта општина ће имати многе користи. Имамо 30 пензионера смјештено у домове широм Српске и регије, поримарни циљ је да их вратимо у наш дом и да капацитете проширимо. Запослиће се одређени број људи, а примат ће имати Миљевина", навео је Вукадиновић.
У буџетском оквиру за наредну годину, четири милиона КМ планирано је за капиталне инвестиције, а једна од тих могла би бити градња затвореног базена.
"Планирамо потенцијално градњу затвореног базена на једној локацији у урбаном дијелу града. У плану је рјешавање паркинг-простора у бројним квартовима, гдје год постоји могућност за проширење паркинга. Позвали смо стручна лица да нам понуде конкретна рјешења да ли је на локацији у центру исплативо правити гаражу или паркинг-просторе", рекао је Вукадиновић.
У годишњим програмима који се усвајају у фебруару коначно ће се дефинисати капитални пројекти, а општина разматра и могућност анкете међу грађанима путем Радио Фоче.
"Желимо да видимо шта од капиталних пројеката о којима размишљамо подржавају наши грађани, да кажу своје да ли су за неки пројекат или не. Оно што дефинитивно стоји је асфалтирање локалних путева, тако да опредијелити средства за те намјене никад није наодмет", сматра Вукадиновић.
Општина је свој дио обавеза у вези са градњом стадиона за вјештачку траву у Доњем Пољу завршила и чека се да, чим дозволе временске прилике, свој дио посла уради и Фудбалски савез, након чега ће испод стадиона бити направљена пјешачка стаза према мосту "Девети мај".
"Намјеравамо да наше комунално предузеће аплицира за међународне пројекте, уз суфинансирање општине, да обновимо комплетну комуналну опрему и видео-надзор, а та инвестиција је око 500.000 КМ. Морали бисмо донијети одговарајуће скупштинске одлуке о висини кажњавања неодговорних лица, да пооштримо казне, јер другачије је када обновимо контејнере, надстрешнице и поставимо видео-надзор", наводи Вукадиновић.
У плану је уређење Алаџанског парка са освјетљавањем стазе према брду Дуб, гдје се гради велики спомен-крст, као и реконструкција Планинарског дома на Забрани.
У 2025. години ријешен је статус Јавне установе Парк природе "Тара", који је прешао у надлежност општине.
Тиме се, наводи Вукадиновић, отварају могућности да локална заједница, када заврши асфалтирање пута кроз кањон Таре за потребе рафтинг туризма, убира приходе од наплате путарине, али и да боље уреди рафтинг дјелатност.
У том смислу, у наредној години општина ће уложити средства у адаптацију бивше школе у Заваиту за потребе Парка природе "Тара".
"Задовољни смо повећањем броја ноћења туриста, наравно не у очекиваној мјери, али се дефинитивно праве искораци у евидентирању броја ноћења, што нам ствара једну нову улазницу код републичких институција да тражимо рјешавање инфраструктурних проблема", истиче начелник општине.
Општина је, подсјећа Вукадиновић, обезбиједила земљиште и пратеће дозволе за градњу новог блока Медицинског факултета, као и за нови блок студентског дома у Доњем Пољу са око 380 лежајева и око 30 нових радних мјеста, док је индијски инвеститор изразио намјеру да изгради 150 апартмана за стране студенте на парцели према Јошаници коју би откупио од општине.
