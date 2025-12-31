Опрез! Гужве на већини граничних прелаза

Извор:
Појачан је интензитет саобраћаја на излазу из БиХ на граничним прелазима Градишка, Доња Градина и Велика Кладуша, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На осталим граничним прелазима задржавања су до 30 минута.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.
Од 2. децембра гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
