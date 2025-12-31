Logo
Опрез! Гужве на већини граничних прелаза

Извор:

СРНА

31.12.2025

10:56

Опрез! Гужве на већини граничних прелаза
Фото: АМС РС

Појачан је интензитет саобраћаја на излазу из БиХ на граничним прелазима Градишка, Доња Градина и Велика Кладуша, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На осталим граничним прелазима задржавања су до 30 минута.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.

Од 2. децембра гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Тагови:

granica

Гранични прелаз

