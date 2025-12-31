Енглеска увела још један порез

Извор:
Поре на прозоре, један од најнеобичнијих намета у европској историји, званично је ступио на снагу у Енглеској 31. децембра 1695. године. Иако је закон усвојен раније те године, управо је тај датум означио почетак његове стварне примјене у пореском систему.
Порез је уведен током владавине Вилијама III као дио покушаја владе да повећа приходе без директног опорезивања дохотка. Логика је била једноставна и, за многе, барем на папиру, праведна: више прозора значило је већу и богатију кућу, а самим тим и већу пореску обавезу. Порез се састојао од основног износа по домаћинству, са додатним наметом за некретнине са више прозора.
Архитектонске и здравствене посљедице
Када је порез ступио на снагу крајем 1695. године, постао је обавезан, а његове посљедице су већ биле видљиве у наредним годинама. Власници кућа, посебно у градовима, почели су да блокирају прозоре како би смањили порез. То је резултирало тамним и лоше провјетреним собама, а блокирани прозори постали су трајни визуелни знак закона на зградама широм Енглеске.
Порез је брзо добио надимак „порез на свијетлост и ваздух“. Љекари и друштвени реформатори упозоравали су да недостатак дневне свјетлости и лоша вентилација погоршавају услове живота, посебно међу сиромашнијим класама. Вјерује се да је овај порез индиректно допринео ширењу респираторних болести и продубљивању друштвених неједнакости.
Упркос критикама, порез на прозоре је остао на снази више од једног и по вијека. Тек 1851. године је коначно укинут, након дугих дискусија и растућег увјерења да чини више штете него користи.
Данас се порез на прозоре често наводи као историјски примјер како фискалне мјере, уведене са прагматичном намјером, могу имати дубоке и дугорочне посљедице по здравље људи, изглед градова и свакодневни живот читавих генерација.
