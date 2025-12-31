Logo
Large banner

Енглеска увела још један порез

Извор:

Индекс

31.12.2025

10:30

Коментари:

0
Енглеска увела још један порез

Поре на прозоре, један од најнеобичнијих намета у европској историји, званично је ступио на снагу у Енглеској 31. децембра 1695. године. Иако је закон усвојен раније те године, управо је тај датум означио почетак његове стварне примјене у пореском систему.

Порез је уведен током владавине Вилијама III као дио покушаја владе да повећа приходе без директног опорезивања дохотка. Логика је била једноставна и, за многе, барем на папиру, праведна: више прозора значило је већу и богатију кућу, а самим тим и већу пореску обавезу. Порез се састојао од основног износа по домаћинству, са додатним наметом за некретнине са више прозора.

Архитектонске и здравствене посљедице

Када је порез ступио на снагу крајем 1695. године, постао је обавезан, а његове посљедице су већ биле видљиве у наредним годинама. Власници кућа, посебно у градовима, почели су да блокирају прозоре како би смањили порез. То је резултирало тамним и лоше провјетреним собама, а блокирани прозори постали су трајни визуелни знак закона на зградама широм Енглеске.

Порез је брзо добио надимак „порез на свијетлост и ваздух“. Љекари и друштвени реформатори упозоравали су да недостатак дневне свјетлости и лоша вентилација погоршавају услове живота, посебно међу сиромашнијим класама. Вјерује се да је овај порез индиректно допринео ширењу респираторних болести и продубљивању друштвених неједнакости.

илу-избори-24112025

Република Српска

Ево када ће бити одржани поновљени пријевремени избори за предсједника Републике Српске

Упркос критикама, порез на прозоре је остао на снази више од једног и по вијека. Тек 1851. године је коначно укинут, након дугих дискусија и растућег увјерења да чини више штете него користи.

Данас се порез на прозоре често наводи као историјски примјер како фискалне мјере, уведене са прагматичном намјером, могу имати дубоке и дугорочне посљедице по здравље људи, изглед градова и свакодневни живот читавих генерација.

(индекс)

Подијели:

Тагови:

prozori

porez

Engleska

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ухваћен на дјелу: Бањалучанин ухапшен на паркингу тржног центра

Хроника

Ухваћен на дјелу: Бањалучанин ухапшен на паркингу тржног центра

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Хроника

Пожар у гаражи кренуо од електричног ромобила, експлодирала плинска боца

1 ч

0
Расте број мајки које су родиле троје и више дјеце

Република Српска

Расте број мајки које су родиле троје и више дјеце

1 ч

0
Ана Ивановић ставила тачку на 2025. годину и заувијек обрисала Швајнштајгера

Сцена

Ана Ивановић ставила тачку на 2025. годину и заувијек обрисала Швајнштајгера

1 ч

0

Више из рубрике

Нетанјаху: Могуће формирање нове владе у Гази ако се Хамас разоружа

Свијет

Нетанјаху: Могуће формирање нове владе у Гази ако се Хамас разоружа

2 ч

0
Када се пројекат отргне контроли: Захарова о Зеленском и Западу

Свијет

Када се пројекат отргне контроли: Захарова о Зеленском и Западу

2 ч

0
Земљотрес погодио Калифорнији

Свијет

Земљотрес погодио Калифорнији

3 ч

0
Појавио се снимак напада Арабије на луку у Јемену: Емирати најавили повлачење из земље

Свијет

Појавио се снимак напада Арабије на луку у Јемену: Емирати најавили повлачење из земље

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

50

Стара вјеровања: 5 ствари које ни случајно не би требало радити 1. јануара

11

45

Број 1411 до сада позван 75.315 пута

11

41

Дрон који се кретао ка Путиновој резиденцији носио шест килограма експлозива

11

41

Још једна земља планира забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година од септембра 2026.

11

32

Заказано суђење Кецмановићима, тужилац инсистира на максималним казнама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner