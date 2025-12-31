Ана Ивановић ставила тачку на 2025. годину и заувијек обрисала Швајнштајгера

Извор:
Курир
31.12.2025
10:06
Коментари:0
Док се 2025. година полако гаси, Ана Ивановић је једним потезом запалила друштвене мреже.
На свом Инстаграм профилу објавила је емотивни "recap" претходних 12 мјесеци.
Низ пажљиво одабраних фотографија приказује путовања, осмијехе и лијепе тренутке из претходних мјесеци, али очекивано - ни на једној фотографији нема њеног бившег супруга Бастијана Швајнштајгера.
Без објашњења и без ријечи, Ана је послала јасну поруку на самом крају године. Коментари су се низали, а јасно је и да је српска љепотица дефинитивно ставила тачку на једно поглавље свог живота и у 2026. улази сама, али снажнија него икад.
Подсјетимо, вијести о разводу Ане и Бастијана појавиле су се у априлу, а убрзо је потвршено да је некада најдражи спортски пар ставио тачку на брак који је трајао девет година.
Убрзо послије гласина о разводу, њемачки фудбалер је ухваћен у екпслицитним позама са новом девојком Силвом на љетовању у Грчкој, преноси Курир.
