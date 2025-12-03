Logo
Ана Ивановић тужила Бастијана Швајнштајгера

Извор:

Агенције

03.12.2025

21:58

Вијест о разводу некадашњег најпознатијег спортског пара Ане Ивановић и Бастијана Швајнштајгера и даље не силази са насловних страна.

Након што је објављено да је Ана Ивановић у Окружном суду у Минхену покренула поступак за развод брака од Бастијана Швајнштајгера, појавиле су се и нове информације које додатно привлаче пажњу јавности.

Њемачки медији, међу којима су и "Шпигл" и "Билд", пренијели су наводе да је Ана Ивановић у Палми де Мајорки поднијела тужбу за издржавање њихове дјеце.

Ове информације уносе додатну тензију у процес који је већ изазвао велику медијску пажњу. Новинари оба листа покушали су да добију коментар и од адвоката бивших супружника, као и од надлежног суда у Минхену.

Адвокати ћуте, суд даје кратак одговор

Према наводима медија, Анин адвокат Кристијан Шерц одбио је да коментарише нове информације, док се Швајнштајгеров правни заступник није огласио.

Званичан став суда остао је кратак и јасан: "Не можемо давати информације о приватним породичним питањима."

Мјесецима живе одвојено

Иако се спекулисало о брачним проблемима, званична потврда стигла је још у јулу, када је адвокат Шерц навео да су "непремостиве разлике” довеле до краха деветогодишњег брака.

Упутио је и апел да се поштује приватност породице, посебно троје дјеце.

Од тог тренутка, ни Ана ни Бастијан нису давали изјаве о свом односу.

Ана Ивановић и Бастијан Швајнштајгер важе за пар који је годинама чувао своју интиму далеко од јавности. Њихова веза постала је позната 2014. године када су први пут фотографисани заједно током УС Опена у Њујорку.

У јавности су се ријетко појављивали заједно, а о синовима готово никада нису говорили. Ипак, Ана је једном приликом открила занимљив детаљ – прву реченицу коју ју је Бастијан научио на њемачком: "Не хвала, срећно сам заљубљена".

Иако су многи вјеровали да ће њихова веза потрајати заувијек, прича је добила свој епилог. Слиједе правни кораци, а јавност са великом пажњом прати сваки нови детаљ.

Тагови:

Ана Ивановић

Bastijan Švajnštajger

razvod

Tužba

Коментари (0)
