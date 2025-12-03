Ана Ивановић тужила Бастијана Швајнштајгера

Извор:
Вијест о разводу некадашњег најпознатијег спортског пара Ане Ивановић и Бастијана Швајнштајгера и даље не силази са насловних страна.
Након што је објављено да је Ана Ивановић у Окружном суду у Минхену покренула поступак за развод брака од Бастијана Швајнштајгера, појавиле су се и нове информације које додатно привлаче пажњу јавности.
Њемачки медији, међу којима су и "Шпигл" и "Билд", пренијели су наводе да је Ана Ивановић у Палми де Мајорки поднијела тужбу за издржавање њихове дјеце.
Ове информације уносе додатну тензију у процес који је већ изазвао велику медијску пажњу. Новинари оба листа покушали су да добију коментар и од адвоката бивших супружника, као и од надлежног суда у Минхену.
Према наводима медија, Анин адвокат Кристијан Шерц одбио је да коментарише нове информације, док се Швајнштајгеров правни заступник није огласио.
Званичан став суда остао је кратак и јасан: "Не можемо давати информације о приватним породичним питањима."
Иако се спекулисало о брачним проблемима, званична потврда стигла је још у јулу, када је адвокат Шерц навео да су "непремостиве разлике” довеле до краха деветогодишњег брака.
Упутио је и апел да се поштује приватност породице, посебно троје дјеце.
Од тог тренутка, ни Ана ни Бастијан нису давали изјаве о свом односу.
Ана Ивановић и Бастијан Швајнштајгер важе за пар који је годинама чувао своју интиму далеко од јавности. Њихова веза постала је позната 2014. године када су први пут фотографисани заједно током УС Опена у Њујорку.
У јавности су се ријетко појављивали заједно, а о синовима готово никада нису говорили. Ипак, Ана је једном приликом открила занимљив детаљ – прву реченицу коју ју је Бастијан научио на њемачком: "Не хвала, срећно сам заљубљена".
Иако су многи вјеровали да ће њихова веза потрајати заувијек, прича је добила свој епилог. Слиједе правни кораци, а јавност са великом пажњом прати сваки нови детаљ.
