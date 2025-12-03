Logo
Large banner

Огласио се Љуба Аличић након смрти рођеног брата: ''Тешко је...''

03.12.2025

14:17

Коментари:

0
Огласио се Љуба Аличић након смрти рођеног брата: ''Тешко је...''

Пјевач Љуба Аличић се огласио након што му је умро рођени брат. Осман је преминуо у 65. години, а сахрањен је на Муслиманском гробљу у Шапцу.

''Тешко је, нормално, као и сваком човјеку, поготово брат кад му умре… Али, шта ћеш? Били смо у одличним односима. Остаће ми у много лијепом и добром сјећању, како може брат да буде већ''', рекао је сломљен пјевач Љуба Аличић.

Љуба Аличић је рекао да је његов брат био болестан.

Љуба Аличић

Сцена

Преминуо брат Љубе Аличића, пјевач утучен о туге

Сахрањен у Шапцу

Подсетимо, Осман Аличић преминуо је 27. новембра, а два дана касније испраћен је на вечни починак. Сахрана је обављена у кругу породице и пријатеља.

Осман је иза себе оставио супругу Селму, четворицу синова Дејана, Зејнила, Данијела и Мишу и кћерку Александру. Са породицом је живио у Шапцу гдје је и сахрањен, преноси Блиц.

Подијели:

Таг:

Ljuba Aličić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преминуо брат Љубе Аличића, пјевач утучен о туге

Сцена

Преминуо брат Љубе Аличића, пјевач утучен о туге

3 ч

0
Љуба Аличић прославио 70. рођендан у кладионици са Дарком Лазићем

Сцена

Љуба Аличић прославио 70. рођендан у кладионици са Дарком Лазићем

4 седм

0
Прекинута емисија због Љубе Аличића

Сцена

Прекинута емисија због Љубе Аличића

1 мј

0
Пјевач признао да је изгубио два милиона евра, па открио шта га је највише коштало

Сцена

Пјевач признао да је изгубио два милиона евра, па открио шта га је највише коштало

10 мј

0

Више из рубрике

ПЗЕ 2026: РТС изабрао 24 композиције, погледајте ко би могао представљати Србију

Сцена

ПЗЕ 2026: РТС изабрао 24 композиције, погледајте ко би могао представљати Србију

3 ч

0
Преминуо брат Љубе Аличића, пјевач утучен о туге

Сцена

Преминуо брат Љубе Аличића, пјевач утучен о туге

3 ч

0
Дарко Лазић открио истину о заради на весељима: ''Камо среће да је то све моје''

Сцена

Дарко Лазић открио истину о заради на весељима: ''Камо среће да је то све моје''

7 ч

0
Харис Џиновић због једног питања прекинуо интервју

Сцена

Харис Џиновић због једног питања прекинуо интервју

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

02

Виц дана: Заборавни Мујо

17

00

Крвава туча због паркинга, мушкарац превезен у Ургентни

16

56

Сијарто: Европски НАТО гура свијет у рат

16

50

Донација вриједна 1,3 милиона КМ: Судска полиција добила 13 нових возила

16

45

Дрогиран хтио да вози аутобус пун дјеце, полиција одмах реаговала

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner