Огласио се Љуба Аличић након смрти рођеног брата: ''Тешко је...''

03.12.2025
14:17
Коментари:0
Пјевач Љуба Аличић се огласио након што му је умро рођени брат. Осман је преминуо у 65. години, а сахрањен је на Муслиманском гробљу у Шапцу.
''Тешко је, нормално, као и сваком човјеку, поготово брат кад му умре… Али, шта ћеш? Били смо у одличним односима. Остаће ми у много лијепом и добром сјећању, како може брат да буде већ''', рекао је сломљен пјевач Љуба Аличић.
Љуба Аличић је рекао да је његов брат био болестан.
Преминуо брат Љубе Аличића, пјевач утучен о туге
Подсетимо, Осман Аличић преминуо је 27. новембра, а два дана касније испраћен је на вечни починак. Сахрана је обављена у кругу породице и пријатеља.
Осман је иза себе оставио супругу Селму, четворицу синова Дејана, Зејнила, Данијела и Мишу и кћерку Александру. Са породицом је живио у Шапцу гдје је и сахрањен, преноси Блиц.
