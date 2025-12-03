Минић: Састанак са борачким категоријама позитиван, критике ћу размотрити

Извор:
АТВ
03.12.2025
14:27
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас да ће бити настављени разговори са представницима удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата о побољшању материјалног положаја.
"Састанак са борачким категоријама био је позитиван, а разговарали смо као саборци. Постоје неке критике које ће бити размотрене", рекао је Минић на конференцији за новинаре у Бањалуци након консултација са борачким категоријама.
Република Српска
Почињу консултације за израду буџета за наредну годину
Он је подсјетио да борци и све категорија проистекла из Одбрамбено-отаџбинског рата терба да имају поштовање и дигнитет у Српској.
Република Српска
20 ч1
Република Српска
1 д1
Друштво
1 д0
Република Српска
2 д0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
9 ч0
Република Српска
20 ч1
Република Српска
21 ч1
Најновије
Најчитаније
17
04
17
02
17
00
16
56
16
50
Тренутно на програму