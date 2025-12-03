Logo
Минић: Састанак са борачким категоријама позитиван, критике ћу размотрити

Извор:

АТВ

03.12.2025

14:27

Минић: Састанак са борачким категоријама позитиван, критике ћу размотрити
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас да ће бити настављени разговори са представницима удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата о побољшању материјалног положаја.

"Састанак са борачким категоријама био је позитиван, а разговарали смо као саборци. Постоје неке критике које ће бити размотрене", рекао је Минић на конференцији за новинаре у Бањалуци након консултација са борачким категоријама.

Влада Републике Српске

Република Српска

Почињу консултације за израду буџета за наредну годину

Он је подсјетио да борци и све категорија проистекла из Одбрамбено-отаџбинског рата терба да имају поштовање и дигнитет у Српској.

Таг:

Саво Минић

