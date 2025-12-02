Реакције на наредбу ЦИК-а: ''Неће доћи ни до каквих промјена''

Извор:
АТВ
02.12.2025
19:37
Коментари:1
Нема званичних приговора упућених ЦИК-у, али поново се броје листићи у Бања Луци, Лакташима и Зворнику. Кад су у питању Лакташи, на једном бирачком мјесту утврђено је 326 потписа, а било је 327 гласачких листића у кутији.
"Никаквих ту промјена неће доћи ни на ком бирачком мјесту па ни у Бања Луци ни Лакташима ни било ком мјесту. Ја очекујем да се потврде ови резултати избора да почнемо да радимо, да предсједник Републике Српске који је добио највећу подршку грађана у овом моменту преко 10.000 гласова Синиша Каран да преузме дужност изврши примопредаја да ступе резултати на снагу. А за све оне који најављују да је требало доћи до поновног бројања имају следеће изборе па нека се доказују", рекао је Мирослав Бојић, потпредсједник СНСД-а.
У Бања Луци ће се бројати гласови у насељу Лауш,ОШ Свети Сава учионица 13 гдје је од 830 бирача, изашло 361. У Зворнику се гласови броје за мјесто Табанци, а тамо је 23.новембра изашло 532 од 849 бирача. Из Уједињене Српске поручују, поновно пребројавање неће промијенити ситуацију.
Република Српска
ЦИК наредио да се "поново броји" на неким бирачким мјестима: Огласио се Стевандић
"Гласови се могу бројати на одређеним мјестима гдје постоје приговори, а не на мјестима гдје неко није задовољан својим резултатом", рекао је Ненад Стевановић, предсједник УС.
На списку ЦИК-а су и Градишка, Брчко и Бијељина гдје се отварају вреће са изборним материјалом са по једног бирачког мјеста јер је утврђено да недостају бирачки спискови.
"ЦИК увијек изненађује својим понашањем па и овај пут, а да претходно нисте имали приговоре, али ЦИК у намјери да заштити реакције опозиције и приклони њиховим ставовима ради ту провјеру, ја мислим да нема разлога имати страх од таквих провјера", рекао је Петар Ђокић, предсједник СП.
Пријевремени избори у Републици Српској одржани су 23.новембра. Прелиминарни резултати ЦИК-а показују, на основу 99,95% обрађених бирачких мјеста, да је Синиша Каран кандидат СНСД-а освојио 50,41 одсто, а СДС-ов кандидат Бранко Блануша 48,20% гласова.
Република Српска
5 ч5
Република Српска
7 ч1
Република Српска
8 ч21
Република Српска
12 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму