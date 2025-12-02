Logo
Реакције на наредбу ЦИК-а: ''Неће доћи ни до каквих промјена''

Нема званичних приговора упућених ЦИК-у, али поново се броје листићи у Бања Луци, Лакташима и Зворнику. Кад су у питању Лакташи, на једном бирачком мјесту утврђено је 326 потписа, а било је 327 гласачких листића у кутији.

"Никаквих ту промјена неће доћи ни на ком бирачком мјесту па ни у Бања Луци ни Лакташима ни било ком мјесту. Ја очекујем да се потврде ови резултати избора да почнемо да радимо, да предсједник Републике Српске који је добио највећу подршку грађана у овом моменту преко 10.000 гласова Синиша Каран да преузме дужност изврши примопредаја да ступе резултати на снагу. А за све оне који најављују да је требало доћи до поновног бројања имају следеће изборе па нека се доказују", рекао је Мирослав Бојић, потпредсједник СНСД-а.

У Бања Луци ће се бројати гласови у насељу Лауш,ОШ Свети Сава учионица 13 гдје је од 830 бирача, изашло 361. У Зворнику се гласови броје за мјесто Табанци, а тамо је 23.новембра изашло 532 од 849 бирача. Из Уједињене Српске поручују, поновно пребројавање неће промијенити ситуацију.

Пријевремени избори

Република Српска

ЦИК наредио да се "поново броји" на неким бирачким мјестима: Огласио се Стевандић

"Гласови се могу бројати на одређеним мјестима гдје постоје приговори, а не на мјестима гдје неко није задовољан својим резултатом", рекао је Ненад Стевановић, предсједник УС.

На списку ЦИК-а су и Градишка, Брчко и Бијељина гдје се отварају вреће са изборним материјалом са по једног бирачког мјеста јер је утврђено да недостају бирачки спискови.

"ЦИК увијек изненађује својим понашањем па и овај пут, а да претходно нисте имали приговоре, али ЦИК у намјери да заштити реакције опозиције и приклони њиховим ставовима ради ту провјеру, ја мислим да нема разлога имати страх од таквих провјера", рекао је Петар Ђокић, предсједник СП.

Пријевремени избори у Републици Српској одржани су 23.новембра. Прелиминарни резултати ЦИК-а показују, на основу 99,95% обрађених бирачких мјеста, да је Синиша Каран кандидат СНСД-а освојио 50,41 одсто, а СДС-ов кандидат Бранко Блануша 48,20% гласова.

