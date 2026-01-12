Прослава православне Нове године: Обустава саобраћаја у појединим улицама Бањалуке

Извор:
АТВ
12.01.2026
09:45
Коментари:0
У Бањалуци ће сутра, 13. јануара, доћи до обуставе саобраћа због обиљежавања православне Нове године.
Наиме, због обиљежавања православне Нове године, у уторак, 13. јануара у времену од 20.00 до 00.30 часова биће обустављен саобраћај у Српској улици, на дијелу од Улице краља Петра И Карађорђевића до Улице Ивана Фрање Јукића.
За вријеме трајања обуставе саобраћаја регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се на прописан начин од стране припадника службених лица Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Моле се сви учесници у саобраћају за опрез и разумијевање, због отежаног одвијања саобраћаја, саопштено је из Градске управе.
Бања Лука
4 ч0
Бања Лука
18 ч1
Бања Лука
2 д0
Бања Лука
2 д2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму