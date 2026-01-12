Logo
Large banner

Прослава православне Нове године: Обустава саобраћаја у појединим улицама Бањалуке

Извор:

АТВ

12.01.2026

09:45

Коментари:

0
Прослава православне Нове године: Обустава саобраћаја у појединим улицама Бањалуке
Фото: АТВ

У Бањалуци ће сутра, 13. јануара, доћи до обуставе саобраћа због обиљежавања православне Нове године.

Наиме, због обиљежавања православне Нове године, у уторак, 13. јануара у времену од 20.00 до 00.30 часова биће обустављен саобраћај у Српској улици, на дијелу од Улице краља Петра И Карађорђевића до Улице Ивана Фрање Јукића.

За вријеме трајања обуставе саобраћаја регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се на прописан начин од стране припадника службених лица Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Моле се сви учесници у саобраћају за опрез и разумијевање, због отежаног одвијања саобраћаја, саопштено је из Градске управе.

Подијели:

Тагови:

Бањалука

Pravoslavna nova godina

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп: Можда употријебимо силу у Ирану

Свијет

Трамп: Можда употријебимо силу у Ирану

3 ч

0
Раонић објавио крај каријере

Тенис

Раонић објавио крај каријере

4 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Свијет

Директорица школе у Приједору осумњичена за проневјеру новца из благајне

4 ч

6
Како је Југославија направила хаос на Евровизији 1981

Занимљивости

Како је Југославија направила хаос на Евровизији 1981

4 ч

0

Више из рубрике

Предсједник Скупштине града Бањалука.

Бања Лука

Нинковић за АТВ: У овом тренутку је нелегална наплата паркинга у Бањалуци

4 ч

0
Лед

Бања Лука

Бањалука: Залеђени тротоари - клизалиште за пјешаке

18 ч

1
Нова зимска атракција код Бањалуке: Отвара се Ски парк Мањача

Бања Лука

Нова зимска атракција код Бањалуке: Отвара се Ски парк Мањача

2 д

0
Бањалучани у проблему: Киша и снијег направили хаос, нико не реагује

Бања Лука

Бањалучани у проблему: Киша и снијег направили хаос, нико не реагује

2 д

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

17

Влада Српске одлучила - сриједа нерадни дан

13

15

Зашто неки људи не уживају у музици?

13

11

Бањалучки суд изрекао 150 година затвора за диловање дроге!

13

06

Јача "звијер" над Русијом која ускоро долази код нас

13

04

Има 35 година, а без иједне боре, ево и како

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner