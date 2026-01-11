Бањалука: Залеђени тротоари - клизалиште за пјешаке

Извор:
Нова година, исти проблеми. Снијег је престао да пада, али проблеми за пјешаке тек почињу. Залеђени и неочишћени тротоари у многим бањалучким насељима претворили су свакодневно кретање пјешака у ризик и сваки излазак из куће представља изазов. Посебан проблем имају старији суграђани и родитељи са дјецом. Грађани незадовољни. Поручују да би се требало боље чистити и одржавати.
" Па морам рећи да је прилично неочишћено и да је клизаво, што би рекли ломи врат",
"Погледамо, одемо на село па видимо како ти људи око својих кућа фино чисте, рашчишћавају, морам рећи служе за понос, и ми би требали да нешто",
"Мислим, све у свему не можемо очекивати да буде оно најбоље, добро је , само се треба припазити",
"Па клизаво јесте, тротоари нису никако очишћени да вам кажем, то је јако лоше, било је то прије боље, али шта ја знам можда немају пара", неки су од коментара грађана.
И приградска насеља у проблему. У Горњој Пискавици се жале на лоше одржавање путева и на рад зимске службе.
"Јако лоше је бацана со и ризла, такође ти велики проблеми које смо имали током цијелог љета на које смо упозоравали градску управу да ће се десити током зиме, а то јесте рупе које су се створиле на путу, јер већ 6,7 година нико није одржавао те рупе" , каже Горан Кнежевић, предсједник Савјета мјесне заједнице Горња Пискавица.
Неочишћени путеви представљају велики проблем и за возила хитне помоћи која морају доћи до пацијената.
"Кроз неколико дана након овог снијега ми се стварно нећемо моћи обраћати и бићемо одсјечени од града, нарочито путеви који нису категорисани и ту има доста старијих особа и дијализних болесника до до којих нису могли долазити ни хитна помоћ нити аута која превозе дијализне болеснике", рекао је Горан Кнежевић, предсједник Савјета мјесне заједнице Горња Пискавица.
Иста ситуација је забиљежена и у Лепавинској улици у Бањалуци. Грађани су приморани да своје суграђане на санкама спуштају до Хитне помоћи, јер возила не могу да прођу кроз затрпану улицу. Мјештани најављују радикалне мјере уколико улица не буде очишћена и проходна.
Овакве сцене и слике више никога не изненађују, постале су нормалне. Док се нешто не промјени, на грађанима је остало да се сналазе и да се надају да ће надлежне службе урадити свој посао.
