Logo
Large banner

Бањалука: Залеђени тротоари - клизалиште за пјешаке

Извор:

АТВ

11.01.2026

19:13

Коментари:

0
Лед
Фото: АТВ

Нова година, исти проблеми. Снијег је престао да пада, али проблеми за пјешаке тек почињу. Залеђени и неочишћени тротоари у многим бањалучким насељима претворили су свакодневно кретање пјешака у ризик и сваки излазак из куће представља изазов. Посебан проблем имају старији суграђани и родитељи са дјецом. Грађани незадовољни. Поручују да би се требало боље чистити и одржавати.

" Па морам рећи да је прилично неочишћено и да је клизаво, што би рекли ломи врат",

"Погледамо, одемо на село па видимо како ти људи око својих кућа фино чисте, рашчишћавају, морам рећи служе за понос, и ми би требали да нешто",

"Мислим, све у свему не можемо очекивати да буде оно најбоље, добро је , само се треба припазити",

"Па клизаво јесте, тротоари нису никако очишћени да вам кажем, то је јако лоше, било је то прије боље, али шта ја знам можда немају пара", неки су од коментара грађана.

И приградска насеља у проблему. У Горњој Пискавици се жале на лоше одржавање путева и на рад зимске службе.

"Јако лоше је бацана со и ризла, такође ти велики проблеми које смо имали током цијелог љета на које смо упозоравали градску управу да ће се десити током зиме, а то јесте рупе које су се створиле на путу, јер већ 6,7 година нико није одржавао те рупе" , каже Горан Кнежевић, предсједник Савјета мјесне заједнице Горња Пискавица.

Неочишћени путеви представљају велики проблем и за возила хитне помоћи која морају доћи до пацијената.

"Кроз неколико дана након овог снијега ми се стварно нећемо моћи обраћати и бићемо одсјечени од града, нарочито путеви који нису категорисани и ту има доста старијих особа и дијализних болесника до до којих нису могли долазити ни хитна помоћ нити аута која превозе дијализне болеснике", рекао је Горан Кнежевић, предсједник Савјета мјесне заједнице Горња Пискавица.

Иста ситуација је забиљежена и у Лепавинској улици у Бањалуци. Грађани су приморани да своје суграђане на санкама спуштају до Хитне помоћи, јер возила не могу да прођу кроз затрпану улицу. Мјештани најављују радикалне мјере уколико улица не буде очишћена и проходна.

Овакве сцене и слике више никога не изненађују, постале су нормалне. Док се нешто не промјени, на грађанима је остало да се сналазе и да се надају да ће надлежне службе урадити свој посао.

Подијели:

Тагови:

Бањалука

poledica

led

čišćenje

čišćenje snijega

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Нова зимска атракција код Бањалуке: Отвара се Ски парк Мањача

Бања Лука

Нова зимска атракција код Бањалуке: Отвара се Ски парк Мањача

1 д

0
Бањалучани у проблему: Киша и снијег направили хаос, нико не реагује

Бања Лука

Бањалучани у проблему: Киша и снијег направили хаос, нико не реагује

2 д

2
Поводом Дана Републике Српске: Арсенић извео скок са Градског моста у Бањалуци

Бања Лука

Поводом Дана Републике Српске: Арсенић извео скок са Градског моста у Бањалуци

2 д

1
Патријарх Порфирије у Бањалуци служи литургију поводом крсне славе и Дана Републике

Бања Лука

Патријарх Порфирије у Бањалуци служи литургију поводом крсне славе и Дана Републике

2 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

22

Шведска у шоку: Полицајац оптужен за силовање и злостављање дjеце

21

20

Нападнута бугарска Амбасада у Скопљу

21

15

Хороскоп за 12. јануар: Добро се пазите!

20

58

Трамп разматра удар на Иран

20

58

Напад САД-а на Гренланд био би крај НАТО-а

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner