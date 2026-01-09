Logo
Large banner

Бањалучани у проблему: Киша и снијег направили хаос, нико не реагује

Извор:

АТВ

09.01.2026

20:53

Коментари:

0
Бањалучани у проблему: Киша и снијег направили хаос, нико не реагује
Фото: АТВ

Снијег који није очишћен претходних дана и киша која од послијеподне пада у Бањалуци, ствара велике проблеме бројним грађанима града на Врбасу.

Како нам јављају читаоци АТВ портала, сливници су још затрпани снијегом, па се велика количина воде задржава на улицама.

kisa-snijeg

Друштво

ОПРЕЗ: Пада киша, најављен минус у току ноћи

Како су нам рекли, посебно је критично у улици Новака Пивашевића, на чијем почетку због количине воде није могуће проћи ни пјешке, а ни аутомобилом.

Како су нам рекли мјештани тог насеља, они су за Бадњи дан и Божић позивали надлежна комунална предузећа да очисте улицу, као једну од приоритетних, али како кажу, то се није десило.

Читатељка нашег портала нам је рекла да се и вечерас дежурној Комуналној полицији пријавила овај случај.

"Рекли су ми да вечерас ништа не могу да ураде, те да сутра позовемо надлежно одјељење у ГП", каже она за АТВ.

Подијели:

Тагови:

Бањалука

Kiša

невријеме

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Политичарка погођена експлозивном направом

Друштво

Политичарка погођена експлозивном направом

50 мин

0
Дрон у лету

Свијет

Револуционарни искорак: Руски стручњаци први пут управљали даљински дроновима изнад Антарктика

1 ч

0
Потпуно уништен рибњак породице Делић

Друштво

Потпуно уништен рибњак породице Делић

1 ч

0
Ко је човjек који би могао доћи на чело Ирана?

Свијет

Ко је човjек који би могао доћи на чело Ирана?

1 ч

0

Више из рубрике

Поводом Дана Републике Српске: Арсенић извео скок са Градског моста у Бањалуци

Бања Лука

Поводом Дана Републике Српске: Арсенић извео скок са Градског моста у Бањалуци

2 ч

1
Патријарх Порфирије у Бањалуци служи литургију поводом крсне славе и Дана Републике

Бања Лука

Патријарх Порфирије у Бањалуци служи литургију поводом крсне славе и Дана Републике

12 ч

1
Измјена режима саобраћаја у више бањалучких улица

Бања Лука

Измјена режима саобраћаја у више бањалучких улица

14 ч

0
Глигорић: Помогли смо уређење простора гдје ће се одржати свечани дефиле

Бања Лука

Глигорић: Помогли смо уређење простора гдје ће се одржати свечани дефиле

1 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

28

Појавио се снимак убиства мајке троје д‌јеце у Минесоти из угла агента који је пуцао, чуло се "је**на куч*о"

21

26

"Живјеће огњиште": Како је прослављен Дан Републике?

21

19

Игокеа пред Клуж: Побједом започети Нову годину

21

12

Слиједи забрана великим инвеститорима куповине кућа?

21

08

Откривен џиновски астероид који се врти као чигра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner