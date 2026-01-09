Бањалучани у проблему: Киша и снијег направили хаос, нико не реагује

Извор:
Снијег који није очишћен претходних дана и киша која од послијеподне пада у Бањалуци, ствара велике проблеме бројним грађанима града на Врбасу.
Како нам јављају читаоци АТВ портала, сливници су још затрпани снијегом, па се велика количина воде задржава на улицама.
Како су нам рекли, посебно је критично у улици Новака Пивашевића, на чијем почетку због количине воде није могуће проћи ни пјешке, а ни аутомобилом.
Како су нам рекли мјештани тог насеља, они су за Бадњи дан и Божић позивали надлежна комунална предузећа да очисте улицу, као једну од приоритетних, али како кажу, то се није десило.
Читатељка нашег портала нам је рекла да се и вечерас дежурној Комуналној полицији пријавила овај случај.
"Рекли су ми да вечерас ништа не могу да ураде, те да сутра позовемо надлежно одјељење у ГП", каже она за АТВ.
