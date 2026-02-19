Вртоглаве цијене воћа и поврћа на бањалучкој тржници

19.02.2026
20:27
Коментари:0
На бањалучким тржницама вртоглаве цијена воћа и поврћа. Шпинат и тиквице достигле су 10 марака. Трговци то правдају увозом јер нема довољно домаћих производа.
Највећу конкуренцију производима наших повртара представљају производи из Турске и Албаније, док се воће највише увози из Пољске, Србије и Сјеверне Македоније.
Цијене поврћа достигле су врхунац. Шпинат рекордних 10 марака по килограму. Пасуљ и до 20 марака. Бијели лук 10 марака. Купује се мање, али грађани куповину не одлажу.
Продавци препуштени на милост и немилост добављача. Признају да цијене јесу веће у односу на прошлу годину, али да тезга на крају радног дана, буде празна.
- Сада у ово вријеме, од Јовандана, односно мало и прије Божића, јако је поскупило. Нису биле такве цијене. Значи, скок цијена је био абнормалан у односу на прошлу годину - каже продавац Елза Чабрило.
По цијенама ни воће не заостаје. За килограм боровница потребно је издвојити 50 марака. Ипак, они који продају властите производе, кажу – цијене не формирају лако. Труде се да остану реални и да не изгубе купце.
- Ја се трудим да држим што ниже може, да баш не идем у минус. Тако да је јабука код мене од двије марке до двије и по - истакао је продавац Новак Топић.
У односу на прошлу годину у 2026. воће је скупље у просјеку за чак 68 одсто. Домаћи воћари повећање цијена правдају лошим временским условима у прошлој години.
- Имали смо јако лошу годину која је била започета са ниским температурама у време цветања, што је довело до оштећења условљена касним прољетним мразева. Затим смо имали годину која је била са доста екстрема - нагласио је Миљан Цветковић, професор на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањалуци.
Из Удружења за заштиту потрошача наглашавају да је реално стање да цијене свих намирница буду у паду.
- Оно што је специфично, да кажемо када говоримо о цијени воћа и поврћа тренутно, је да је цијена генерално хране у свијету у паду, међутим цијена у Босни и Херцеговини, односно Републици Српској, и даље је, као што сам рекао на почетку, на високом нивоу - нагласио је Драган Јошић из Удружења за заштиту потрошача.
И док су цијене свакодневно све веће, грађани се прилагођавају – купују мање, бирају пажљивије и чешће се враћају домаћим произвођачима. Питање без одговора је колико дуго ће кућни буџети издржати овакав темпо поскупљења.
(РТРС)
