Требињци љути: Цијене и потражња некретнина расту, а станови празни

Аутор:

Бојан Носовић

19.02.2026

19:25

Требињци љути: Цијене и потражња некретнина расту, а станови празни
Фото: АТВ

Не пада цијена квадрата стана у Требињу, не пада ни потражња, расте градња али и љутња Требињаца. Цијена иде од 3.500 до 5.000 марака, зато је логично питати.

"Н: Ко може у Требињу купити стан? Политичари, богаташи и ови који раде вани, домаћи ни говора. Н: Како ви то коментаришете, шта мислите шта је разлог, иде преко 4.000? Како коментаришем, прање паре, значи нелегално стечен новац убацује се у легалне токове а то се ради преко грађевинске мафије", "Мислим да је за локално становништво то превише, 90% станова је купила дијаспора и људи са стране, не знам гдје ово све води", "Ипак је Требиње Требиње, мислим да је овдје најљепше. Н: А та цијена од 4.000? Надаћемо се да буде нижа", "Требиње се шири у свим фазама од Града Сунца према Бањевцима, могу похвалити власт. Н: Јесу ли реалне цијене? Има за свачији џеп по нешто", кажу грађани.

Највише је купаца са дебљим џепом. Да требињске станове купују људи са стране најбоље се види по мраку јер свјетла остају угашена. И агенти кажу да претежно сарађују са дијаспором.

"Наши људи који су везани или су чули за Требиње. Задњих десетак година Требиње се развија у туризму тако да је интересантно људима да инвестирају овдје, да ли да се врате да живе, због близине мора и тако неких ствари", каже Мирко Станковић, агент за некретнине у Требињу.

И квадрат у староградњи иде до 3.000 марака. Станови се продају још док су само на папиру.

"Највише се траже мањи станови, гарсоњере, једнособни гдје је и најнижа цијена па је најприступачнија за те потенцијалне купце", каже Станковић.

Требињцима је Требиње скупо, зато су неки дигли сидра. Профитира Билећа, тамо се прави једна зграда, потражња је велика.

"Око 50 станова је већ продато, зграда броји 60 а ових десетак станова мислим да су већ резервисани. 2.550 марака са ПДВ-ом чини ми се да је вриједност стана. Купци су са разних страна, чак их има из Требиња", каже Миодраг Парежанин, начелник Општине Билећа.

Интересовање Требињаца је велико а већ одавно је велики број Гачана обезбиједио некретнину у Билећи. Због свега тога ће у овој општини нићи још неколико зграда каже нам начелник. План је да зграда никне и у Љубињу, станови се брзо продају и у Невесињу гдје је квадрат у новоградњи око 2.200 марака.

