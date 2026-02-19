Logo
Куп "Мирза Делибашић": У петак почиње завршни турнир у Борику

Аутор:

Андреј Кнежевић

19.02.2026

20:06

Коментари:

0
Фото: АТВ

Кошаркашки Игокее ријешени су да се домогну свог првог трофеја у овој сезони. Екипу тренера Ненада Стефановића, на завршном турниру Купа Мирза Делибашић, у дворани "Борик", очекује полуфинални окршај са бањалучким Борцем, а бољи из тог дуела на мегдан ће побједнику двобоја између Широког и Босне.

Игокеа ја до сада 11. пута освајала трофеј Купа БиХ, а главни је фаворит и на паркету Борика. Свјесни су тога у табору Борца, али поручују да ће дати све од себе како би направили подвиг и домогли се финала.

Кошаркашком клубу Борац допала је част да ове године организује завршни турнир Купа "Мирза Делибашић" који би, с обзиром на резултате све четири екипе, могао да буде један од најквалитетнијих у посљедњих неколико година.

У петак ће први на терен Борика кошаркашки Широког и Босне. Тај дуел почиње у 17.00 часова, а три сата касније у борбу за финале крећу Борац и Игокеа.

Финална утакмице вриједна трофеја на програму је у суботу од 20.00 часова.

