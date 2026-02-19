Logo
Large banner

Брутално: Талибани донијели закон - мушкарци могу тући жене и дјецу, све док нема прелома

Извор:

СРНА

19.02.2026

21:06

Коментари:

0
Брутално: Талибани донијели закон - мушкарци могу тући жене и дјецу, све док нема прелома

Талибанска влада у Авганистану увела је нови кривични законик који мушкарцима допушта да туку своје жене и дјецу, под условом да насиље не резултира видљивим преломима костију или отвореним ранама.

Жене које покушају да побјегну од насилника, суочавају се са казном затвора до три мјесеца, а иста казна је и за чланове породице који јој пруже уточиште.

Уколико жели да пријави насилника, жена треба да покаже повреде мушком судији, при чему мора да буде потпуно покривена и у пратњи мушког скрбника. У већини случајева, тај скрбник је управо муж који је починио насиље.

Увид у документ од 60 страница, који је потписао врховни вођа талибана Хибатулах Ахундзада и који је дистрибуисан судовима широм земље, класификује премлаћивање супружника као дискрециону казна, а не кривично дјело.

У случајевима тешких повреда, максимална казна за то је 15 дана затвора. Међутим, закон је осмишљен тако да тај праг готово никада не буде достигнут.

Законик не садржи одредбе које би забрањивале физичко, психолошко или сексуално насиље над женама, преноси лондонски "Телеграф".

Према новом закону, критиковање талибанског вођства, укључујући забрану образовања за дјевојчице, сматра се кривичним дјелом. Вријеђање талибанских вођа кажњава се са 20 удараца бичем и шест мјесеци затвора.

Законик изричито разликује "слободне грађане" и "робове". Вјерске мањине, попут шијитских муслимана, означене су као "отпадници".

Учитељима је допуштено да туку дјецу, а очевима је допуштено да физички кажњавају синове старије од 10 година. То законик тумачи као дјеловање у интересу дјетета.

Откако су се вратили на власт у августу 2021, талибани ограничавају женама њихова права.

Женама је забрањено показивање лица у јавности, вожња аутомобила и разговор са мушкарцима који им нису у сродству. Наређено им је да не говоре гласно, чак ни у својим домовима.

Подијели:

Тагови :

avganistan

talibani

zlostavljanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Плинска боца експлодирала у кући, најмање осам мртвих

Свијет

Плинска боца експлодирала у кући, најмање осам мртвих

1 седм

0
Ухапшен Турчин због покушаја кријумчарења Авганистанаца у БиХ

Регион

Ухапшен Турчин због покушаја кријумчарења Авганистанаца у БиХ

2 седм

0
Đorđa Meloni Italija premijerka

Свијет

Мелони се наљутила на Трампа, одговорила након дужег чекања

3 седм

0
Снијег

Свијет

Због обилног снијега и киша погинуло више од 60 људи

3 седм

0

Више из рубрике

Принц Ендру

Свијет

Бивши принц Ендру пуштен из притвора

1 ч

0
Трамп: Рат је готов, предајте оружје

Свијет

Трамп: Рат је готов, предајте оружје

2 ч

0
"Више од 70 милиона тона рушевина": Детаљан план за обнову Појаса Газе

Свијет

"Више од 70 милиона тона рушевина": Детаљан план за обнову Појаса Газе

2 ч

0
Трамп нахвалио Орбана па поручио: Имаш моју потпуну и тоталну подршку!

Свијет

Трамп нахвалио Орбана па поручио: Имаш моју потпуну и тоталну подршку!

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

07

Израел је напао: Полетјели борбени авиони

22

07

Тешка саобраћајна несрећа на путу Подгорица - Цетиње, има мртвих

21

54

Наша пјевачица проститутка пуштена из притвора?

21

38

Повратак Томија Шелбија: Објављен први трејлер са радњом за "Peaky Blinders: The Immortal Man"

21

32

Весни Братић одређен притвор јер би могла побјећи у БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner