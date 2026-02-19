Брутално: Талибани донијели закон - мушкарци могу тући жене и дјецу, све док нема прелома

Извор:
Талибанска влада у Авганистану увела је нови кривични законик који мушкарцима допушта да туку своје жене и дјецу, под условом да насиље не резултира видљивим преломима костију или отвореним ранама.
Жене које покушају да побјегну од насилника, суочавају се са казном затвора до три мјесеца, а иста казна је и за чланове породице који јој пруже уточиште.
Уколико жели да пријави насилника, жена треба да покаже повреде мушком судији, при чему мора да буде потпуно покривена и у пратњи мушког скрбника. У већини случајева, тај скрбник је управо муж који је починио насиље.
Увид у документ од 60 страница, који је потписао врховни вођа талибана Хибатулах Ахундзада и који је дистрибуисан судовима широм земље, класификује премлаћивање супружника као дискрециону казна, а не кривично дјело.
У случајевима тешких повреда, максимална казна за то је 15 дана затвора. Међутим, закон је осмишљен тако да тај праг готово никада не буде достигнут.
Законик не садржи одредбе које би забрањивале физичко, психолошко или сексуално насиље над женама, преноси лондонски "Телеграф".
Према новом закону, критиковање талибанског вођства, укључујући забрану образовања за дјевојчице, сматра се кривичним дјелом. Вријеђање талибанских вођа кажњава се са 20 удараца бичем и шест мјесеци затвора.
Законик изричито разликује "слободне грађане" и "робове". Вјерске мањине, попут шијитских муслимана, означене су као "отпадници".
Учитељима је допуштено да туку дјецу, а очевима је допуштено да физички кажњавају синове старије од 10 година. То законик тумачи као дјеловање у интересу дјетета.
Откако су се вратили на власт у августу 2021, талибани ограничавају женама њихова права.
Женама је забрањено показивање лица у јавности, вожња аутомобила и разговор са мушкарцима који им нису у сродству. Наређено им је да не говоре гласно, чак ни у својим домовима.
