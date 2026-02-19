Трамп нахвалио Орбана па поручио: Имаш моју потпуну и тоталну подршку!

Logo
Фото: Tanjug / AP / Markus Schreiber

Виктор Орбан, премијер Мађарске има моју потпуну и тоталну подршку за предстојеће изборе, рекао је предсједник САД-а Доналд Трамп на сједници Одбора за мир.

"Премијер Мађарске има моју потпуну и тоталну подршку за изборе. Не воле сви у Европи ту подршку, али то је у реду. Он је урадио невјероватан посао са имиграцијама, за разлику од неких земаља које саме себи наносе штету због тога", рекао је Трамп.

Предсједник САД-а се захвалио Орбану што присуствује Одбору за мир, те рекао да ће "добро проћи" на изборима.

"Само хоћу да ти кажем, имаш моју потпуну и тоталну подршку и то кажем јавно. Већ сам то рекао, али сад ћу и поновити. Долазе ти избори и мислим да ћеш добро проћи. Милеи (предсједник Аргентине) је мало заостајао, али је онда убједљиво побиједио. Ти ћеш одлично проћи, хвала ти што си овдје, водиш сјајну земљу", рекао је Трамп.

