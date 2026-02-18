Орбан: Грубе и подмукле методе против Будимпеште

Извор:
СРНА
18.02.2026
13:48
Коментари:0
Мађарска се суочава са све већим притиском из Кијева и Брисела, који прибјегавају грубим и подмуклим методама, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
"Имамо избор: да се предамо проратном табору или да останемо при своме", рекао је Орбан у видео-снимку објављеном на "Иксу".
Он је додао да "нема сумње" да ће Мађарска бранити свој став и да ће наставити да подржава мир.
