Орбан: Грубе и подмукле методе против Будимпеште

СРНА

18.02.2026

13:48

Виктор Орбан
Фото: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Мађарска се суочава са све већим притиском из Кијева и Брисела, који прибјегавају грубим и подмуклим методама, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

"Имамо избор: да се предамо проратном табору или да останемо при своме", рекао је Орбан у видео-снимку објављеном на "Иксу".

Драган Калинић

Република Српска

Калинић: Kаран је избор патриотског и самосвјесног дијела српског народа

Он је додао да "нема сумње" да ће Мађарска бранити свој став и да ће наставити да подржава мир.

Виктор Орбан

Мађарска

