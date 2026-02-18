Logo
Пооштрене казне за злостављање дјеце: Ево колико ће робијати педофили који вребају по интернету

Извор:

Телеграф

18.02.2026

13:33

zlostavljanje djece
Фото: Pixabay

Парламент Бугарске усвојио је измене Кривичног законика којима се значајно пооштравају казне за сексуалне злочине над дјецом и малољетницима.

Измјене је изгласала Народна скупштина Бугарске, а њима се кривична дјела над дјецом млађом од 16 година изједначавају са дјелима против малољетника, што доноси строже казне и шири обухват санкционисања.

Према предложеним рјешењима, за сексуални однос са дјететом млађим од 16 година предвиђена је казна затвора од двије до осам година, што је до сада важило за кривична дјела над малољетницима.

За блуд са дјететом млађим од 16 година које се бави проституцијом казна ће износити од три до десет година затвора, док је важећи закон предвиђао максимално три године.

Посебно је пооштрен третман силовања дјевојчице млађе од 16 година, за које ће убудуће бити запријећена казна од 10 до 20 година затвора.

Казне и за "онлајн врбовање" дјеце

Измјене обухватају и такозвано "онлајн врбовање" дјеце. Особе које покушају да успоставе контакт са ученицима ради сексуалних односа или производње порнографског материјала суочиће се са казном од три до десет година затвора и новчаном казном од 5.000 до 10.000 евра.

Исте санкције предвиђене су и за подстрекивање малољетника да учествују у таквим активностима.

Такође, од три до десет година затвора пријетиће и онима који приморавају шеснаестогодишњаке да гледају порнографски материјал, док су раније казне износиле између три и седам година.

Гласање у парламенту

Приједлог закона усвојен је у првом читању са 141 гласом "за" и 27 уздржаних. Међу уздржанима су били посланици странке Возраждане и три посланика Бугарске социјалистичке партије.

Амандмани ће сада бити размотрени у другом читању, након чега ће парламент донијети коначну одлуку о њиховом усвајању.

Бугарска

obljuba maloljetnice

